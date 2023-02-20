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Fransa'da yaşayan gurbetçilerin topladığı yardım malzemeleri Kahramanmaraş'a ulaştı

AA

Fransa'da yaşayan gurbetçilerin topladığı yardım malzemeleri Kahramanmaraş'a ulaştı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - GAZİ NOGAY - Fransa'da yaşayan gurbetçiler tarafından Türkiye'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan 2 tır malzeme, Kahramanmaraş'a ulaştı.

Fransa'nın Pays de la Loire Bölgesi'nde bulunan Chateaubriant'ta yaşayan gurbetçilerin kurduğu Chateaubriant Derneği (ACTC), 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından yardım kampanyası başlattı.

Fransız vatandaşlarının da destek verdiği kampanya kapsamında birkaç günde gıda ve sağlık malzemeleri, çocuk bezi, biberon, yatak, elbise, ayakkabı, ısıtıcı, yatak, çadır olmak üzere 25 ton yardım toplandı.

Kampanyayı duyan bir Fransız, 500 tekerlekli sandalye, yürüteç ve koltuk değneği ile kampanyaya katıldı.

Chateaubriant Belediyesinin tahsis ettiği salonda biriktirilen malzemeler, iki ayrı tıra yüklenerek Dernek Başkanı Nihat Kılıç ve dernek yöneticileri Cuma Avcı, Hüseyin Ceran, Mehmet Özdemir ve Nihat Ökten tarafından önce Marsilya'dan gemiyle Yalova'ya, daha sonra da Kahramanmaraş'a getirildi.

Yardım malzemeleri, Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesindeki AFAD deposuna teslim edildi.

- AFAD'a da 65 bin avro bağışladılar

Dernek Başkanı Kılıç, Türkiye'deki depremler nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek, yaraların sarılması için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Depremzedeler için hemen yardım kampanyası başlattıklarını anlatan Kılıç, "Bizim getirdiğimiz iki tır yardım malzemesi bir damla su gibi aslında ama ne yapalım, elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Allah yardımcımız olsun. Bugünleri beklemeden her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım." diye konuştu.

Kılıç ayrıca dernek olarak topladıkları 65 bin avroyu da AFAD'a bağışladıklarını kaydetti.

- "Fransa halkının gözlerinin dolduğunu gördük"

Kahramanmaraşlı olan dernek yöneticilerinden Cuma Avcı da kampanyalarına Fransa vatandaşlarının anlamlı katkılar yaptığını ifade ederek, şunları aktardı:

"7'den 70'e herkes kampanyaya çok ilgi gösterdi. Ninelerimiz koli paketliyordu, 8 yaşındaki yeğenim de ayağındaki ayakkabıyı çıkararak 'Amca bunu da götürür müsün?' dedi. Birkaç gün içerisinde toplanan malzemelerle yola çıktık ve 8 gün içerisinde tırlar Kahramanmaraş'a ulaştı."

Kendilerine destek veren Fransızlara da teşekkür eden Avcı, "Fransız vatandaşları da kampanyaya destek verdi. Tekerlekli sandalyeleri Fransız getirdi. Fransa halkının gözlerinin dolduğunu gördük. Onlardan da Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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