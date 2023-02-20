Verdiğin Senindir İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraşlı 20 bin depremzedeye yemek hazırlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Verdiğin Senindir İnsani Yardım Derneği, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta günlük 20 bin kişiye sıcak yemek ve meyve ikram ediyor.

Derneğin afet bölge yardım koordinatörü Ramazan Oyunlu, AA muhabirine, depremi duydukları an hazırlıklarını tamamlayarak yardım için harekete geçtiklerini söyledi.

Arma kurtarma ve insanı yardım noktasında bölgeye destek olduklarını anlatan Oyunlu, bu kapsamda günlük 20 bin kişiye yetebilecek yemek hazırlar kapasiteye ulaştıklarını aktardı.

Bölgede ayrıca şu ana kadar 15 tona yakın kuru gıda yardımı yaptıklarını ifade eden Oyunlu, şöyle konuştu:

"Kış şartları bölgede çok sert geçmekte ve insanların tamamı çadırlarda kalıyor. Bu çadırlarda kış şartlarından ötürü enfeksiyon hastalıkları, gribal enfeksiyon gibi bazı hastalıklar olmakta. Biz de sahada bu eksikliği gördüğümüz için insanların C vitaminini karşılıma adına portakal, mandalina ve elma yardımında bulunmaya başladık. Çadır çadır dolaşıp Kahramanmaraş'ın genelinde insanlara bu eksikliği gördüğümüz için meyve yardımında bulunuyoruz. Tırlarla gelen meyvelerin depremzedelere dağıtımını ivedikle yapıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.