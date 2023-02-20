Hafriyat firması sahibi Kahramanmaraş'ta can kurtarmak için seferber oldu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - ALİ KEMAL AKAN - Kahramanmaraşlı hafriyat firması sahibi Efendi Akkoyun, ilk günden bu yana firmasına bağlı çalışanlar ve iki ekskavatörle enkazda hayatları kurtarmak için canla başla görev yapıyor.

Depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta, halk da arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde görev üstleniyor.

Hafriyat firması sahibi Akkoyun da depremin ardından iki ekskavatörüyle can kurtarmak için enkazda görev üstlenen kişiler arasında yer aldı.

Akkoyun, AA muhabirine, depreme ailesiyle evinde yakalandığını, dışarıya çıktıklarında komşularının evlerinin yıkıldığına tanık olduğunu dile getirdi.

Vakit kaybetmeden iş makineleri ve çalışanlarıyla harekete geçtiklerini anlatan Akkoyun, şöyle devam etti:

"Ailemizi orada bırakıp enkaz altında kalanları kurtarmak için koştuk. Operatörlerimize 'Derhal enkaza gidin.' dedik. Bir canlı kurtarabilirsek bir kürek toprak atabilirsek ümidini taşıdık. Allah kimseye yaşatmasın. Bu çok zor bir olay. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim."

Ailesinin şu anda Ankara'da olduğunu ve bir tesise yerleştirildiğini belirten Akkoyun, "Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Ailemize şu anda Ankara'da sahip çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

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