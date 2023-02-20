AFAD, enkaz çalışmalarının olduğu bölgelerdeki vatandaşları SMS'le uyarıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz çalışmalarının bulunduğu bölgelerdeki vatandaşlar, oluşabilecek mağduriyetlere karşı SMS'le de uyarılıyor.

Kahramanmaraş'taki enkaz alanlarında çalışmaları koordine eden AFAD personeli, vatandaşların güvenliği için tedbirler alıyor.

Enkazların civarındaki vatandaşları tedbirli olması konusunda uyaran saha ekiplerinin yanı sıra cep telefonlarına gönderilen SMS'le de oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmeye çalışılıyor.

AFAD'ın, cep telefonlarına gönderdiği SMS'te, "Enkaz çalışmaları kaynaklı iş makinesi ve kamyon trafiği oluşmaktadır. Mağduriyet yaşanmaması için bu bölgelere zorunlu olmadıkça girilmemesi gerekmektedir." ifadeleri yer alıyor.





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