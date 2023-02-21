Kahramanmaraş'ta depremzedelere Azerbaycanlı kadın askerlerden psikolojik destek

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI - Azerbaycanlı kadın askerler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır kentlere yerleştirilen afetzedelere psikolojik destek veriyor.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi kampüsünde kurulan çadır kenti ziyaret eden 4 psikolog, çadırları tek tek gezerek başta hemcinsleri ve çocuklar olmak üzere depremzedelerle ilgileniyor.

Psikolog Yüzbaşı Briliant Abdullayeva, AA muhabirine, depremin hemen ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla arama kurtarma ekipleriyle bölgeye hareket ettiklerini söyledi.

Geldikleri andan itibaren insanlara ve kurtarma ekiplerine destek vermeye başladıklarını anlatan Abdullayeva, şunları kaydetti:

"Arama kurtarma çalışmaları sırasında akrabalarını kaybedenlere psikolojik yardım sunduk. Şimdi de çadırlarda kalan insanları ziyaret ederek psikolojik destekte bulunuyoruz. Biz farklı bir ülkeye değil kendi ülkemize, kardeş ülkemize geldik. Bu sıcaklığı hissediyoruz. Kalbimiz sizlerle birlikte. İnşallah elimizden ne gelirse yapacağız. Buraya gelmeden işteydim. Bize emir geldi gitmek lazım denildi. Hemen sırt çantamızı aldık ve havalimanına gittik. Kardeş kötü durumda olduğunda, geride bıraktığına bakmıyor. Ben evde çocuklarımı, ailemi bıraktım. Kardeş ülke Türkiye'ye geldim. Siz nasıl bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadıysanız bizde sizleri yalnız bırakmayacağız."

- "Psikoloğuz ama bazen kendi gözyaşlarımıza hakim olamıyoruz"

Psikolog Teğmen Terane Gurbanova da Aliyev'in talimatıyla Olağanüstü Haller Bakanlığı olarak Türkiye'ye geldiklerini hatırlattı.

Bölgeye geldiklerinde konuşması bile zor anlara tanıklık ettiklerini dile getiren Gurbanova, "Böyle bir manzarayla karşılaşmak çok zor. Evet biz psikoloğuz ama bazen kendi gözyaşlarımıza hakim olamıyoruz. Ben de depremi duyar duymaz ailemi, çocuğumu, annemi bıraktım geldim. 45 dakika içinde toparlanıp hemen çıktık. Deprem bölgesi, orada deprem olur o sırada bize bir şey olur diye düşünmedik. Hiç düşünmeden geldik." ifadelerini kullandı.

Depremzede Elif Yaşar da Azerbaycan'dan gelen psikologları gördüğünde çok mutlu olduğunu ve duygulandığını belirtti.

Zor günlerde desteklerini esirgemeyen Azerbaycanlılara karşı tarifi olmayan bir sevgi duyduğunu aktaran Yaşar, "Çocuklarımıza hediyeler getirdiler, sevgilerini getirdiler, çok güzel ilgilendiler. Bu gönül işidir gerçekten. Türkiye'de bütün insanlardan Allah razı olsun. Hepsini çok seviyorum, şu anda hepimiz tek yürek olarak atıyoruz. Tarifi yok bu sevginin. Kimse bilemez o sevgiyi, hisseden bilir." diye konuştu.





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