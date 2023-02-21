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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir can daha kurtarma umuduyla yakınlarının cenazesine dahi katılmadı

AA

Bir can daha kurtarma umuduyla yakınlarının cenazesine dahi katılmadı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - GAZİ NOGAY - Kahramanmaraş merkezli depremlerde 23 yakınını kaybeden ekskavatör operatörü İbrahim Hançer, arama kurtarma çalışmalarının aksamaması için yakınlarının cenazesine bile katılmayarak uyumadan görev yaptı.

DSİ 20. Bölge Müdürlüğünde 20 yıldır ekskavatör operatörü olarak görev yapan Hançer, AA muhabirine, daha önce terörle mücadele kapsamında çukur ve sınır ötesi operasyonlarında görev aldığını, Karadeniz Bölgesi'ndeki toprak kayması ve sel afetleri yaşanan yerlerde de çalıştığını, ancak "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler kadar yıkıcı bir olaya şahitlik etmediğini söyledi.

İlk deprem sırasında evde olduğunu ve sarsıntının ardından aile fertleriyle evden birer battaniye alarak çıktıklarını anlatan Hançer, dışarı çıkınca etraftaki binaların yıkıldığını gördükten sonra hemen babasını ve ağabeylerini aradığını belirtti. Sadece büyük olan ağabeyine ulaşamadığını ifade eden Hançer, ardından iş yerine gittiğini aktardı.

İş yerine sadece müdür ile 3-5 personelin gelebildiğini kaydeden Hançer, şöyle devam etti:

"Sonra iş makinesiyle AFAD'ın arama kurtarma çalışmasına gittik. O sabah 4 kişiyi canlı çıkardık. Enkaz altındakilere zarar vermemek için makineyi direkt vuramıyorsun. Sadece ekiplere yol açmaya, önlerini temizlemeye çalışıyoruz. Sonra ulaşamadığım ağabeyimin evine gittik. İkinci gün akşamına doğru yeğenlerimin cenazelerine ulaştık. Makineyi kenara bıraktım, kazmayla, çekiçle, demir keskiyle, cenazelere zarar vermemek için elimizle enkazı kazmaya başladık. O sırada yakın bir yerden 'burada canlı var' dediler. Ben de 'bizimkiler rahmetli oldu zaten, canlıları çıkaralım' dedim ve hemen oraya gittik. Onları çıkardıktan sonra tekrar ağabeyimin apartmanına gittik ve 4 saatte elimizle kazarak cenazeleri çıkardık."

Arama kurtarma çalışmalarında 7 kişiyi sağ olarak enkazdan kurtardıklarını, ağabeyinin oturduğu apartmandan da 17 cenaze çıkardıklarını belirten Hançer, "O 17 kişinin hepsi de anında ölmüşlerdi. Hiçbiri yataklarından kımıldayamamıştı bile. Sadece iki yeğenim yataklarından hareket edebilmişti. İki bina iç içe geçmişti, çok kötüydü." diye konuştu.

Depremlerde birçok yakınını kaybettiğini dile getiren Hançer, "Ağabeyimi, yengemi, yeğenlerimi, kayınpederimi, kayınvalidemi kaybettim. Ailemden toplam 23 kaybım var. Arama kurtarma çalışmalarına ara vermemek için kayınpederimle yeğenlerimin cenazesine bile katılamadım. İşimi bir arkadaşıma devrettim ve sadece ağabeyimin, yengenim ve yeğenlerimin cenazesine katılabildim. Dört gün hiç uyumadım. Ertesi gün de yeniden görevimize devam ettik." dedi.

Hançer, arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde enkaz kaldırma çalışmalarına devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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