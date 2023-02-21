Pazarcıklı gurbetçi İtalya'dan depremzede hemşehrilerinin yardımına koştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazarcıklı gurbetçi İtalya'dan depremzede hemşehrilerinin yardımına koştu

AA

Pazarcıklı gurbetçi İtalya'dan depremzede hemşehrilerinin yardımına koştu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - İtalya'nın Milano kentinde yaşayan gurbetçi Faruk Söylemiş, Kahramanmaraş merkezli depremleri duyar duymaz Pazarcıklı hemşehrilerinin yardımına koştu.

Kahramanmaraş'taki ilk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinden yıllar önce İtalya'nın Milano kentine taşınan Söylemiş, arkadaşlarının telefonla araması üzerine depremden haberdar oldu.

Yakınları ve arkadaşlarının yardımına koşmak için arabasıyla Türkiye'ye doğru yola çıkan Söylemiş, AA muhabirine, hayatının en zor yolculuğunu yaptığını söyledi.

Faruk Söylemiş, deprem haberini aldığı anları, şöyle anlattı:

"Arkadaşların aramasıyla kalktım, baktım televizyonda korkunç bir görüntüyle karşı karşıyayım. Bunu her anlattığımda da ağlıyorum. Gözlerim doluyor, anlatırken de yaşar gibi oluyorum. Onlar buradaydı ama ben oradayken onlarla beraber yaşadım olayı. O gün, gün ışımadı, sabah olmadı bize. Sabah olduğunda da zaten ilçem yerle bir olmuştu, çok kötüydü. Dayanamadık arabalarımıza atladık, yola çıktık yüzlerce insan gibi. Buralı çok fazla gurbetçi var. Yani her ailenin bir çocuğu gurbetçi. O sabah hepimiz organize olduk. Bazısı arabayla bazısı ise uçakla hemen Türkiye'ye memleketimize koştuk."

- "Sevdiklerimize yetişmek için geldik"

Söylemiş, ilçeye geldikleri anda şoka girdiklerini ve ne yapacaklarını bilemediklerini ifade etti.

Anılarının olduğu cadde, mahalle ve evlerin yıkıldığına dikkati çeken Söylemiş, "Sadece sevdiklerimize yetişmek için geldik. Geldiğimizde de tam bir keşmekeşin içinde bulduk kendimizi. Yani korkunç bir görüntü. Her taraf yıkılmış, talan olmuş, hava soğuk. Sağ olsun devlet yetişmiş ama insanlar bayağı çile çekmiş." dedi.

Pazarcık halkının deprem anında birlik ve beraberlik içinde olduğunu ve bu durumun kendisini çok gururlandırdığını vurgulayan Söylemiş, ilçeye gelen gurbetçilerin enkaz kaldırmadan yemek dağıtımına kadar tüm işlerde görev aldığını ve canla başla çalıştığını dile getirdi.

Pazarcık'ı çok sevdiklerini ve buraya sahip çıkacaklarını belirten Söylemiş, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlçede gezdiğinizde çok gurbetçiyle karşılaşacaksınız. İşini, gücünü, evini, yurdunu bırakmışlar. Buraya bir şeye faydalı olmaya gelmişler. İnşallah onlarla beraber işbirliğimizi yapacağız. Devletimizin zaten gereğini yapacağını biliyoruz ama biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlçemizi daha önce güzelleştirdik, bir daha güzelleştireceğiz. Türkiye'nin her yerinden gelen yardımlara da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar, herkesten Allah razı olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bir can daha kurtarma umuduyla yakınlarının cenazesine dahi katılmadı
YEREL HABERLER Bir can daha kurtarma umuduyla yakınlarının ...
Enkazda hatıraları için bekliyorlar
YEREL HABERLER Enkazda hatıraları için bekliyorlar
Kahramanmaraşlı Ümmügülsüm ninenin enkaz başında cenaze nöbeti
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı Ümmügülsüm ninenin enkaz başında ...
Kahramanmaraş'ta depremzede kadın, günlük 700 kişiye yemek dağıtıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzede kadın, günlük 700 kişiye ...
Göçük altından Avusturya'daki eşini arayarak kurtuldu
YEREL HABERLER Göçük altından Avusturya'daki eşini arayarak kurtuldu
Kahramanmaraş'taki depremde kaybettiği 2 oğlu, gelini ve 3 torununun yasını tutuyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki depremde kaybettiği 2 oğlu, gelini ...
Kahramanmaraş'ta depremde enkazdan kurtulan muhtar, yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde enkazdan kurtulan muhtar, ...
Kahramanmaraş'ta depremzedelere Azerbaycanlı kadın askerlerden psikolojik destek
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzedelere Azerbaycanlı kadın ...
(Görüntülü)-DEPREMZEDE ÇOCUK ÇADIRINA HAYALLERİNİ ÇİZDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)-DEPREMZEDE ÇOCUK ÇADIRINA HAYALLERİNİ ...
(Görüntülü)AFŞİN&#039;DE DEPREMDE 155 KİŞİ ÖLDÜ; ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)AFŞİN'DE DEPREMDE 155 KİŞİ ÖLDÜ; ...
KAHRAMANMARAŞ-DEPREMZEDE ÇOCUK ÇADIRINA HAYALLERİNİ ÇİZDİ 
YEREL HABERLER KAHRAMANMARAŞ-DEPREMZEDE ÇOCUK ÇADIRINA HAYALLERİNİ ...
Afşin'de depremde 155 kişi öldü; enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Afşin'de depremde 155 kişi öldü; enkaz kaldırma ...
(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MHP LİDERİ BAHÇELİ, KARACASU&#039;DA BULUNAN KONTEYNER KENTİ ZİYARET ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MHP LİDERİ ...
Hatay merkezli deprem nedeniyle Kahramanmaraş'ta olumsuzluğa rastlanılmadı
YEREL HABERLER Hatay merkezli deprem nedeniyle Kahramanmaraş'ta ...
Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ - İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, HATAY&#039;DA YAŞANAN SON DEPREM HAKKINDA KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ - İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KONTEYNER KENT ZİYARETİNİN ARDINDAN KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ...
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ - MHP LİDERİ BAHÇELİ, KONTEYNER KENT ZİYARETİNİN ARDINDAN KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ - MHP LİDERİ BAHÇELİ, ...
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BERABERİNDEKİ HEYET, KARACASU&#039;DA BULUNAN KONTEYNER KENTİ ZİYARET EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Hatay'da (3)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Hatay'da (3)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.