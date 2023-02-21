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Deprem bölgesinde bulaşıcı hastalıklara karşı çalışmalara ilişkin açıklama:

AA

Deprem bölgesinde bulaşıcı hastalıklara karşı çalışmalara ilişkin açıklama:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Özsarı, depremlerden etkilenen illerde herhangi bir bulaşıcı hastalık riski bulunmadığını, bu konuda bir sıkıntının da beklenmediğini bildirdi.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarını ziyaret eden Özsarı, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak tetikte olduklarını ve mümkün olduğu kadar çevre sağlığı konusunda sorun yaşanmaması için çaba gösterdiklerini belirtti.

Bulaşıcı hastalıkların temelinde su kirliliği ve temiz suya ulaşma sıkıntısının yattığına işaret eden Özsarı, deprem bölgesindeki illerde içme suyundan kaynaklanabilecek sorunlarla mücadele etmek için diğer kentlerden deprem bölgesine personel desteği sağladıklarını ayrıca günlük olarak su klorlaması, su analizleri ve çevre sağlığı anlamında faaliyetlerde bulunduklarını anlattı.

Şu anda sahada halk sağlığı uzmanlarının ve çevre illerden gelen hekimlerin birinci basamak sağlık hizmeti ile çevre sağlığı hizmeti verdiğini ifade eden Özsarı, şunları kaydetti:

"Bulaşıcı hastalık anlamında herhangi bir sıkıntı olmaması için çalışmaktayız. Şu anda Kahramanmaraş ve diğer deprem bölgesi illerimizde herhangi bir bulaşıcılık riski taşımıyoruz. Şu anda hepsi kontrol altında, bir sıkıntı da beklemiyoruz. İçme sularımız devamlı kontrol altında. Sayın Bakanımızın belirttiği gibi vatandaşlarımızı, valiliklerimizin uyarıları olmadıkça şebeke sularını içme suyu olarak kullanmamaları konusunda uyarıyoruz. Klorlama hizmetimiz devam ediyor. Günlük yüzlerce noktadan su numunesi alıp kontrol ediyoruz. Uygunsuz noktalarda gerekli kuruluşlarla irtibat kurarak suyun klorlanmasını sağlıyoruz."

Deprem bölgesinde tankerlerle su taşınan yerlerde de "süper klorlama" yöntemiyle suyun dezenfeksiyonunu sağladıklarını dile getiren Özsarı, tankerlerdeki suların içilebilir noktaya geldiği zaman da vatandaşlara kullanmaları yönünde çağrı yaptıklarını belirtti.

Özsarı, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak öncelikle birinci basamak sağlık hizmetleri, bulaşıcı ve bağışıklama noktasında bütün faaliyetlerimizi şu anda deprem öncesi noktaya getirmek için mücadele ediyoruz. Bu noktada büyük bir aşama kaydettik. Hem aşılama hem de çevre sağlığı alanında risk taşıyan noktalarda özellikle dikkat ediyoruz. Birçok ilimizden de deprem bölgesine destek personeli geldi, idarecilerimiz de sahada. Bütün illerimizde tam teyakkuzda faaliyetteyiz. Uzun dönemde oluşabilecek tüm riskleri de önleme anlamında planlamamız devam etmektedir."

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