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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar çizgi film izleyerek moral buldu

AA

Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar çizgi film izleyerek moral buldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'taki bir okulda, depremzede çocuklar için animasyon film gösterimi yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki yardım faaliyetlerine katılmak için İstanbul'dan kente gelen 15 gönüllü öğretmen, Şehit Serkan Yılmaz Anadolu Lisesi'nde görevlendirildi.

Depremlerin ardından geçici olarak okula yerleştirilen ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olan öğretmenler, özellikle çocukların yüzlerini güldürmek, moral ve motivasyonlarını artırmak için çeşitli etkinlikler de düzenliyor.

Etkinlikler kapsamında, depremin çocukların zihinlerinde bıraktığı etkileri silmeye çalışmak için bir sınıfta animasyon film gösterimi yapıldı. Akşam yemeğinin ardından 11/D sınıfında toplanan 35 depremzede çocuk, "Madagaskar" isimli filmi seyretti. Yakın çevredeki okullar ile çadırlarda kalan depremzede çocukların da davet edildiği etkinlikte, çocuklara öğretmenler tarafından okulda hazırlanan patlamış mısır ikram edildi.

Okulda gönüllü olarak görev yapan İstanbul'daki Hacı Ali Osman Gül İlkokulu'nun Müdürü Muhammet Aka, AA muhabirine, çocukların yüzünde tebessümün önemli olduğu, onları kendi çocukları gibi gördüklerini söyledi.

Çocukların mutlu olmasını istediklerini ifade eden Aka, "Depremden en çok zarar görenler çocuklarımız. Onların bir tebessümü bizleri çok mutlu ediyor. Çocuklarımız için etkinlikler yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Depremzede aileler de etkinlik için öğretmenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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