Samsun Valisi Dağlı, Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklarla çizgi film izledi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklarla çizgi film izledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada Vali Dağlı'nın, bölgede yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre Dağlı, beslenme hizmetleri konusunda koordinatör olarak görevli bulunduğu kentte Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan aşevini ziyaret etti.

Dağlı, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ve ilde görevlendirilen Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile depremzede vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu, birlikte yemek yedi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra yine Büyükşehir Belediyesince kurulan Çocuk Oyun Evini ziyaret eden Dağlı, depremzede çocuklarla çizgi film izledi.

Dağlı, burada yaptığı açıklamada, depremzedelerin yaralarının en kısa sürede sarılabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, bu zor günlerin millet olarak birlik ve beraberlikle atlatılacağını kaydetti.

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