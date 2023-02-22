Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtulan Özoğlu ailesi yaşadıklarını unutamıyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - EMRE AYVAZ/ÖMER ÜRER - Kahramanmaraş merkezli ilk depreme Onikişubat ilçesindeki evlerinde yakalanan ve yıkılan binadan komşularının çabasıyla çıkarılan Özoğlu ailesi, yaşadıkları travmayı atlatmaya çalışıyor.

Eşi ve 4 çocuğuyla Namık Kemal Mahallesi'nde kurdukları çadırda barınan İsmail Özoğlu, AA muhabirine, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ulaştırma servisinde görev yaptığını ve depreme lojmanda yakalandığını belirtti.

Büyük bir sarsıntıyla uyandıklarını, evin içinde çocukların odasına doğru gitmeye çalıştıklarını anlatan Özoğlu, "Yatak odasından çıkıp çocukların odasına sağa sola çarparak gittik. Çocukların odasında balkona çıkan kapımız vardı, orayı açmaya fırsat kalmadı ön taraf çöktü. Depremin başlamasıyla çökme anı 5 saniye falan sürdü." dedi.

Pencereden çıkmaya çalıştıklarını, bu sırada elini kestiğini, sonrasında bu kısımda da çökme olunca evin diğer bölümüne geçtiklerini kaydeden Özoğlu, şöyle konuştu:

"Elim 3 yerinden kesildi o an çıkmaya çalışırken. İyi ki de kesilmiş, pencereyi açıp çıkmaya çalışsaydık enkaz yığınının altında kalırdık. Mutfak tarafına geçtik, tabii bu arada ortalık çok kötüydü, tozdan nefes alamaz olduk. Mutfakta camı kırdıktan sonra nefes almaya başladık, birbirimizi teselli etmeye çalıştık. Bir ara ben kendimi kaybetmişim, hanımın uyarısıyla kendime geldim. Mutfak penceresinde korkuluk olduğu için çıkamadık, beklemeye başladık. Çocuklarla sesimizi duyurmaya çalıştık. Komşularımız sesimizi duydu ve bizi kurtardılar. O anki dakikalar geçmek bilmedi. Allah kimseye yaşatmasın o günleri."

Kurtuldukları için sevindiklerini fakat vefat edenlere üzüldüklerini dile getiren Özoğlu, ihtiyaçlarının karşılanması noktasında seferber olan tüm görevlilere teşekkür etti.





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