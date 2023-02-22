KSÜ Karacasu Yerleşkesi'ndeki konteyner kentte yaşam sürüyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Karacasu Yerleşkesi'nde depremzedeler için iki gün önce kurulan konteyner kentte, yaşam devam ediyor.



AFAD koordinasyonunda üniversite yerleşkesinde kurulan 117 konteynerlik kentte, depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Psikososyal destek birimi görevlileri, iki konteynerde depremzedelere hizmet veriyor. Depremzedeler konteyner kentteki sosyal marketten ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabiliyor.

Yerleşkede, ikinci etap konteyner kentle prefabrik evler için de hazırlık çalışmaları yapılıyor.

Konteyner kentte barınanlardan Ali Gök, Dulkadiroğlu ilçesindeki evlerinin depremde ağır hasar aldığını kaydetti.

Tüm ihtiyaçlarının karşılandığını aktaran Gök, "Devletimizden ve milletimizdin Allah razı olsun. İlgi çok büyük. Çok büyük yardımlar geldi. Şu an bir eksiğimiz yok. Devlet ve milletimiz bütün eksiklerimizi tamamladı. Hiçbir eşyamızı alamadık. Her şeyimizi yardımlar sayesinde temin ettik." diye konuştu.







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