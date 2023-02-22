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Hentbolcular, depremzede çocukların yaralarını sarmak için çalışma başlattı

AA

Hentbolcular, depremzede çocukların yaralarını sarmak için çalışma başlattı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖMER ÜRER / EMRE AYVAZ - Türkiye Hentbol Federasyonu organizasyonuyla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki çadır kenti ziyaret eden sporcular, birlikte hentbol oynadıkları depremzede çocuklara moral verdi.

Türkiye Hentbol Federasyonu ve Türk Kızılay, deprem bölgesindeki çocuklara yönelik "Yaralarımızı Birlikte Sarıyoruz" projesi hazırladı. Bu kapsamda Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, federasyon yönetim kurulu ve bazı oyuncular, Türk Kızılay yetkilileri ve gönüllü personelleri ile birlikte depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kurulu Atatürk Parkı Çadır Kenti'nde çocuklarla bir araya geldi.

Çadır kentin boş bulunan alanına minyatür hentbol sahası ve kaleleri kurarak çocuklara hentbol ile ilgili kısa bilgiler veren ekip, daha sonra maç yaptı. Programın sonunda çocuklara hediye verildi.


- Kılıç: "Hayata bir şeklide umutla bakmalarını istiyoruz"

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, AA muhabirine, Türk Kızılay ile yaptıkları protokol kapsamında depremzede çocukların motivasyonunu yükseltmek ve yaralarını sarmak için çalıştıklarını söyledi.

Oluşturdukları gönüllü ekibiyle Pazarcık'a geldiklerini belirten Kılıç, "Bundan sonra farklı çadır kentlere de gideceğiz. Çocuklarımızla hentbol oynayarak onların moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Çünkü hayata bir şeklide umutla bakmalarını istiyoruz. Bu da rehabilitasyon sürecinin bir parçası. İnşallah onlara bir umut olmayı başarırız. Yaralarımızı birlikte sarmak mümkün olur." dedi.

A Milli Kaptanı Cemal Kütahya ve ailesini depremde kaybettiklerini hatırlatan Kılıç, kendileri için de zor bir süreç olduğunu dile getirdi.

Erkekler Süper Lig'in adını Cemal Kütahya Sezonu olarak güncellediklerini belirten Kılıç, "Büyük bir afet yaşıyoruz. Hentbol da bundan etkileniyor. Cemal'in ismini yaşatabilmek için daha birçok çalışma yapacağız." diye konuştu.

Depremzede çocuklara yönelik "Hentbol birleştirir, hentbol iyileştirir" sloganıyla bir proje oluşturmak istediklerini aktaran Kılıç, Uluslararası Hentbol Federasyonu ve Avrupa Hentbol Federasyonunu da bu çalışmaya dahil etmek istediklerini aktardı.

Avrupa Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı'nın mart ayının sonunda İstanbul'da gerçekleştirileceğini anlatan Kılıç, "Depremin etkileri uzunca bir süre devam edecek. Biz de sürekli depremzedelerle iç içe olacağız. İçlerinden hentbolcu, hentbolu sevenler çıkar, onlara da dokunmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.


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