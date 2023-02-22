Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören kara yolları onarılıyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta depremler nedeniyle çöken ve hasar gören şehirler arası kara yollarında onarım çalışması yürütülüyor.



Depremlerde, Kahramanmaraş'ı Malatya, Adıyaman ve Gaziantep'e bağlayan kara yollarının birçok noktasında hasar oluştu.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, yolların onarılması ve hasarların giderilmesi amacıyla başlattığı çalışmalara devam ediyor.

Birçok noktada çalışmalarını sürdüren ekipler, ayrıkların oluşturduğu asfaltı doldurdu, çöken yolları ise onarmaya çalıştı.

Ekiplerin, yollardaki hasarları büyük oranda giderdiği belirtildi.





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