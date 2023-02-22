AK Parti'li Çankırı, Elbistan'daki mahalleleri ziyaret etti:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kahramanmaraş merkezli ikinci depremin merkez üssü Elbistan'ın en kısa sürede imar edileceğini söyledi.

Elbistan'da depremden etkilenen mahalleleri ziyaret eden Çankırı, vatandaşlarla sohbet etti.

Depremin hemen ardından Elbistan'a geldiğini anlatan Çankırı, "Tüm devlet kurumları depremden etkilenen 11 ilimizde seferberlik ilan etti. Gerek arama ve kurtarma ekipleri gerekse daha sonra depremzedelerimizin barınma ihtiyaçlarının çözülmesi konusunda tüm bakanlıklarımız üzerine düşen görevleri fazlasıyla yapıyor. Bu süreçte necip milletimiz de depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için bölgeye yardımlar gönderdi. Türk halkı, dünyaya ne kadar güçlü bir millet olduğunu bir kez daha gösterdi." diye konuştu.

Çankırı, Elbistan'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı hasar tespitinde evleri az ya da hasarsız olan vatandaşların evlerine dönmeye başladıklarını ifade etti.

İlçenin 79 mahallesinde de vatandaşlar neye ihtiyaç duydularsa hemen ilgili kurumlar tarafından yerine getirildiğini vurgulayan Çankırı, şunları kaydetti:

"Devletimiz iyi günde, kötü günde her zaman milletimizin yanındadır. Depremin ardından bunu gördük. Mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın ne istekleri olduysa muhtarlar aracılığıyla koordinasyon merkezine iletildi ve hemen yerine getirildi. Bizler için herkes çok kıymetli. Kimseyi kökenine, dini, dili ve ırkına göre ayırmıyoruz. Bir tek amacımız var o da vatandaşımızın yüzünü güldürmek. Bu zor günleri de hep birlikte ele ele ve birlik içinde atlatacağız. Gün birlik ve beraberlik günü. AK Parti'li belediye başkanları, Elbistan'ı yeniden ayağa kaldırmak için kentin birçok noktasında çalışma yapıyor, yapmaya da devam edecek. Elbistan en kısa sürede yeniden imar edilecek, yeni konutların yapılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışma yapıyor. Binaların temelleri en kısa sürede atılacak. Elbistanlı vatandaşlarımız eski hayatlarına devam edecek."

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