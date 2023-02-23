Elbistan'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TEZCAN EKİZLER/DURMUŞ GENÇ - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ikincisinin merkez üssü Elbistan'a İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçede enkaz kaldırma çalışmaları ve konteyner kentlerin kurulumunun hızla devam ettiğini söyledi.

Elbistan'daki çalışmaları koordine eden Vali Çiçek, Elbistan Koordinasyon Merkezi'nde AA muhabirine, ilçede enkazların kaldırılması için Trabzon ve Samsun Büyükşehir ile Melikgazi Belediyelerine ait iş makinelerinin ve 7 bin personelin görev yaptığını belirtti.

Hayatın normale dönmesi için enkaz kaldırma çalışmalarının önemli olduğunu ifade eden Çiçek, "Günlük 20 enkaz kaldırıyorken bugün itibarıyla ekiplerimiz, 60 enkaz kaldırmaya başladı. 24 saat esasına göre bir dakika bile durmadan enkazların temizlenmesi devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları ilçe merkezinde tamamlandı. Köylerde de şu an itibarıyla hasar tespit çalışmaları bitmek üzere. Hasar tespite gidilip de dükkan sahibini veya ev sahibi bulamadıysak bir tek onlar kaldı. Onlar da müracaat ettiklerinde hemen tekrardan hasar tespitleri yapılıyor. Dolayısıyla Elbistan'da hasar tespitleri bitti. Öyle tahmin ediyorum ki üç dört gün içerisinde tüm enkazları temizlemiş olacağız." diye konuştu.

Çiçek, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 2 bin konteyner evin kurulacağı alanda altyapı çalışmalarını tamamladığını, ilçede konteyner kentlerin kısa sürede depremzedelerin kullanımına sunulacağını ifade etti.

Elbistan'da depremin ardından kurulan çadır kentlerde 2 bin kişinin kaldığını aktaran Çiçek şunları kaydetti:

"Gıda sevkiyatı özellikle en kırsala kadar arkadaşlarımız ulaştırıyor. Hiçbir gıda sıkıntımız yok. Elbistan'ın eski günlerine dönebilmesi için yaraları sarma çalışmaları başladı ve çok son hızıyla devam ediyor. Özellikle Ziraat Bankamız Elbistan'da faaliyete başladı. PTT'miz konteyner olarak açıldı. Birçok yönden vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün en çok Elbistan'da bize ulaşılan taleplerden birisi başka kentlere gitmek isteyen vatandaşlarımızın eşyalarını koyacakları yedieminler oluşturmasıdır. Bugün itibarıyla komisyonumuzu kurduk, orası da inşallah başladı. Yedi depodan bütün malzemeler sevk ediliyor. Vatandaşlarımızı o ilk yıkıntı görüntülerinden tamamen kurtaracağız, konteynerlere yerleştirdiğimiz zaman da daha iyi olacak."

- İş yeri zarar gören esnafa konteyner verildi

Çiçek, depremde hasar görmeyen dükkanların açıldığını, dükkanı hasarlı 5 berbere ve doğal gaz tamiri yapan esnafa konteyner verildiğini, böylece onların hizmet vermeye başladığını söyledi.

Elbistan genelinde 4 bin 100 binanın tamamına doğal gaz verildiğini ancak depremin ardından binaların iç tesisatlarında teknik sorunların olduğunu bildiren Çiçek, "İstanbul Valiliği 60 kişilik bir ekip gönderdi ve tüm evlerde şu an çalışma başlayacak. Yine su tesisatlarıyla İstanbul Valiliği yüzlerce arkadaşımızı burada ekipmanlarıyla beraber görevlendirdi. Tüm bu evlerin sıhhi tesisatıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Evlerin içerisindeki o arızalar giderildikten sonra vatandaşlarımız hem konutlarda oturmaya başlayacak hem de iş yerlerinin birçoğu açılmış olacak." diye konuştu.

Vali Çiçek, ilçe genelinde 8 noktada "Afet İrtibat Noktaları" kurduklarını, bu sayede vatandaşların istek ve dileklerini hızlı bir şekilde kurumlara ilettiğini, depremden etkilenenlere çadır kentlerde psikososyal destek sunulmasına devam edildiğini sözlerine ekledi.



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