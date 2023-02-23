Elbistan'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elbistan'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

AA

Elbistan'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TEZCAN EKİZLER/DURMUŞ GENÇ - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ikincisinin merkez üssü Elbistan'a İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçede enkaz kaldırma çalışmaları ve konteyner kentlerin kurulumunun hızla devam ettiğini söyledi.

Elbistan'daki çalışmaları koordine eden Vali Çiçek, Elbistan Koordinasyon Merkezi'nde AA muhabirine, ilçede enkazların kaldırılması için Trabzon ve Samsun Büyükşehir ile Melikgazi Belediyelerine ait iş makinelerinin ve 7 bin personelin görev yaptığını belirtti.

Hayatın normale dönmesi için enkaz kaldırma çalışmalarının önemli olduğunu ifade eden Çiçek, "Günlük 20 enkaz kaldırıyorken bugün itibarıyla ekiplerimiz, 60 enkaz kaldırmaya başladı. 24 saat esasına göre bir dakika bile durmadan enkazların temizlenmesi devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları ilçe merkezinde tamamlandı. Köylerde de şu an itibarıyla hasar tespit çalışmaları bitmek üzere. Hasar tespite gidilip de dükkan sahibini veya ev sahibi bulamadıysak bir tek onlar kaldı. Onlar da müracaat ettiklerinde hemen tekrardan hasar tespitleri yapılıyor. Dolayısıyla Elbistan'da hasar tespitleri bitti. Öyle tahmin ediyorum ki üç dört gün içerisinde tüm enkazları temizlemiş olacağız." diye konuştu.

Çiçek, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 2 bin konteyner evin kurulacağı alanda altyapı çalışmalarını tamamladığını, ilçede konteyner kentlerin kısa sürede depremzedelerin kullanımına sunulacağını ifade etti.

Elbistan'da depremin ardından kurulan çadır kentlerde 2 bin kişinin kaldığını aktaran Çiçek şunları kaydetti:

"Gıda sevkiyatı özellikle en kırsala kadar arkadaşlarımız ulaştırıyor. Hiçbir gıda sıkıntımız yok. Elbistan'ın eski günlerine dönebilmesi için yaraları sarma çalışmaları başladı ve çok son hızıyla devam ediyor. Özellikle Ziraat Bankamız Elbistan'da faaliyete başladı. PTT'miz konteyner olarak açıldı. Birçok yönden vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün en çok Elbistan'da bize ulaşılan taleplerden birisi başka kentlere gitmek isteyen vatandaşlarımızın eşyalarını koyacakları yedieminler oluşturmasıdır. Bugün itibarıyla komisyonumuzu kurduk, orası da inşallah başladı. Yedi depodan bütün malzemeler sevk ediliyor. Vatandaşlarımızı o ilk yıkıntı görüntülerinden tamamen kurtaracağız, konteynerlere yerleştirdiğimiz zaman da daha iyi olacak."

- İş yeri zarar gören esnafa konteyner verildi

Çiçek, depremde hasar görmeyen dükkanların açıldığını, dükkanı hasarlı 5 berbere ve doğal gaz tamiri yapan esnafa konteyner verildiğini, böylece onların hizmet vermeye başladığını söyledi.

Elbistan genelinde 4 bin 100 binanın tamamına doğal gaz verildiğini ancak depremin ardından binaların iç tesisatlarında teknik sorunların olduğunu bildiren Çiçek, "İstanbul Valiliği 60 kişilik bir ekip gönderdi ve tüm evlerde şu an çalışma başlayacak. Yine su tesisatlarıyla İstanbul Valiliği yüzlerce arkadaşımızı burada ekipmanlarıyla beraber görevlendirdi. Tüm bu evlerin sıhhi tesisatıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Evlerin içerisindeki o arızalar giderildikten sonra vatandaşlarımız hem konutlarda oturmaya başlayacak hem de iş yerlerinin birçoğu açılmış olacak." diye konuştu.

Vali Çiçek, ilçe genelinde 8 noktada "Afet İrtibat Noktaları" kurduklarını, bu sayede vatandaşların istek ve dileklerini hızlı bir şekilde kurumlara ilettiğini, depremden etkilenenlere çadır kentlerde psikososyal destek sunulmasına devam edildiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremde yıkılan binaların toplandığı enkaz alanı "dağ" gibi yükseliyor
YEREL HABERLER Depremde yıkılan binaların toplandığı enkaz alanı ...
Türk Kızılay Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde yemek hizmetini sürdürüyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde ...
Elbistan Kaymakamı Vural'dan hastanedeki cenaze görüntülerine ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Elbistan Kaymakamı Vural'dan hastanedeki cenaze ...
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ?TA ENKAZLARDAN KURTARILAN 400 KEDİ VE KÖPEK TEDAVİ EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ?TA ENKAZLARDAN KURTARILAN ...
AK Parti'li Çankırı, Elbistan'daki mahalleleri ziyaret etti:
YEREL HABERLER AK Parti'li Çankırı, Elbistan'daki mahalleleri ...
Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören kara yolları onarılıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören kara yolları ...
Kahramanmaraş´ta enkazdan kurtarılan 400 kedi ve köpek tedavi edildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş´ta enkazdan kurtarılan 400 kedi ve ...
Cumhurbaşkanlığında görevli aşçılar, depremzedeler için yemek pişiriyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığında görevli aşçılar, depremzedeler ...
(Görüntülü)ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANI GÜRBÜZ: VERİ VE ARŞİV KAYBIMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL
YEREL HABERLER (Görüntülü)ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANI GÜRBÜZ: VERİ VE ...
Hentbolcular, depremzede çocukların yaralarını sarmak için çalışma başlattı
YEREL HABERLER Hentbolcular, depremzede çocukların yaralarını sarmak ...
(Görüntülü)ELBİSTAN&#039;A 2 BİN 300 KİŞİLİK KONTEYNER KENT KURULUYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ELBİSTAN'A 2 BİN 300 KİŞİLİK ...
Vali Tekbıyıkoğlu, Pazarcık'ta deprem sonrası yürütülen çalışmaları anlattı:
YEREL HABERLER Vali Tekbıyıkoğlu, Pazarcık'ta deprem sonrası ...
Kedileri için hasarlı evini terk etmiyor
YEREL HABERLER Kedileri için hasarlı evini terk etmiyor
Fay hattı yakınında bulunan Kahramanmaraş'ın Tevvekkelli Mahallesi'nde 37 ev yıkıldı
YEREL HABERLER Fay hattı yakınında bulunan Kahramanmaraş'ın ...
KSÜ Karacasu Yerleşkesi'ndeki konteyner kentte yaşam sürüyor
YEREL HABERLER KSÜ Karacasu Yerleşkesi'ndeki konteyner kentte yaşam ...
Kahramanmaraş depremlerinin yaşandığı fay hattında "6,5 metrelik atım" belirlendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş depremlerinin yaşandığı fay hattında ...
Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtulan Özoğlu ailesi yaşadıklarını unutamıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtulan Özoğlu ailesi ...
Yer kaymasının en fazla yaşandığı Ekinözü'nde yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Yer kaymasının en fazla yaşandığı Ekinözü'nde yaralar ...
Samsun Valisi Dağlı, Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklarla çizgi film izledi
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı, Kahramanmaraş'ta depremzede ...
Kahramanmaraş'ta depremde oluşan yarık Çiğli Mahallesi'ni ikiye böldü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde oluşan yarık Çiğli ...
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar çizgi film izleyerek moral buldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar çizgi film ...
AKEDAŞ'tan Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın elektrik altyapısına ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER AKEDAŞ'tan Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın elektrik ...
Alman bakanlar Pazarcık'ta
YEREL HABERLER Alman bakanlar Pazarcık'ta

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.