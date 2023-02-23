Sakarya'dan gelen off-road sporcuları depremzede çocuklara pamuk şeker dağıtıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'dan gelen off-road sporcuları depremzede çocuklara pamuk şeker dağıtıyor

AA

Sakarya'dan gelen off-road sporcuları depremzede çocuklara pamuk şeker dağıtıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - GAZİ NOGAY - Depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek vermek için Sakarya'dan gelen off-road kulübü üyeleri, okul ve çadır kentleri gezerek depremzede çocuklara pamuk şeker ve balon dağıtıyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Kahramanmaraş Temsilcisi Sefa Güzelbulut, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek vermeleri amacıyla çeşitli kentlerdeki otomobil sporları kulüplerinin üyelerine çağrı yaptı.

Bunun üzerine off-road araçlarıyla kente gelen çok sayıda gönüllü, kentteki arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek verdi.

Sakarya'dan gelen 54 Otomobil Sporları Kulübü üyeleri de kentteki depremzede çocukları sevindirmek ve moral vermek amacıyla pamuk şeker ve balon dağıtmaya başladı. Her gün belirledikleri çadır kente ya da okula giden ekipler, çocuklarla vakit geçiriyor.

- "Onların mutluluğu bizim için çok değerli"

TOSFED Kahramanmaraş Temsilcisi Güzelbulut, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için sahada olduklarını söyledi.

Depremlerin üçüncü gününden itibaren de Türkiye genelindeki kulüplerden 150'ye yakın off-road aracı ve 400 gönüllünün kente geldiğini anlatan Güzelbulut, "Araçlarımızla arama kurtarma çalışmaları ile uzak köylere insani ve gıda yardımı götürmek için 12'nci güne kadar Bakanlığımız ve Kızılay koordinasyonunda çalıştık. Halen gıda yardımlarımız devam ediyor. Yardımları TOSFED, TÜRSAB ve hayırseverlerin gönderdiği desteklerle gerçekleştirdik." diye konuştu.

İl genelindeki geçici barınma alanları olarak belirlenen okul ve parklardaki çadırları gezerek çocuklar için eğlendirici aktiviteler yaptıklarını bildiren Güzelbulut, "Sakarya'dan gelen arkadaşlarımızın getirdiği pamuk şeker makinesiyle çocuklarımıza pamuk şeker dağıtıyoruz. Depremzede çocuklarımızı bir nebze de olsa deprem psikolojisinden kurtarmak, biraz daha yaşama tutunmalarını sağlamak istiyoruz. Onların mutluluğu bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) 18 GÜNDÜR ENKAZ BAŞINDA KIZLARINDAN GERİYE KALAN HATIRALARIN ÇIKARILMASINI BEKLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) 18 GÜNDÜR ENKAZ BAŞINDA KIZLARINDAN ...
Türk Silahlı Kuvvetlerinin mobil laboratuvarları halk sağlığı için deprem bölgesinde
YEREL HABERLER Türk Silahlı Kuvvetlerinin mobil laboratuvarları halk ...
Afşin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Afşin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalar ...
Kahramanmaraş Türkoğlu'nda yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Türkoğlu'nda yaralar sarılıyor
Kahramanmaraş'a barınma amaçlı konteynerlerin ilk bölümü ulaştı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'a barınma amaçlı konteynerlerin ilk ...
Elbistan'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER Elbistan'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar ...
Depremde yıkılan binaların toplandığı enkaz alanı "dağ" gibi yükseliyor
YEREL HABERLER Depremde yıkılan binaların toplandığı enkaz alanı ...
Türk Kızılay Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde yemek hizmetini sürdürüyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde ...
Elbistan Kaymakamı Vural'dan hastanedeki cenaze görüntülerine ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Elbistan Kaymakamı Vural'dan hastanedeki cenaze ...
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ?TA ENKAZLARDAN KURTARILAN 400 KEDİ VE KÖPEK TEDAVİ EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ?TA ENKAZLARDAN KURTARILAN ...
AK Parti'li Çankırı, Elbistan'daki mahalleleri ziyaret etti:
YEREL HABERLER AK Parti'li Çankırı, Elbistan'daki mahalleleri ...
Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören kara yolları onarılıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören kara yolları ...
Kahramanmaraş´ta enkazdan kurtarılan 400 kedi ve köpek tedavi edildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş´ta enkazdan kurtarılan 400 kedi ve ...
Cumhurbaşkanlığında görevli aşçılar, depremzedeler için yemek pişiriyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığında görevli aşçılar, depremzedeler ...
(Görüntülü)ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANI GÜRBÜZ: VERİ VE ARŞİV KAYBIMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL
YEREL HABERLER (Görüntülü)ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANI GÜRBÜZ: VERİ VE ...
Hentbolcular, depremzede çocukların yaralarını sarmak için çalışma başlattı
YEREL HABERLER Hentbolcular, depremzede çocukların yaralarını sarmak ...
(Görüntülü)ELBİSTAN&#039;A 2 BİN 300 KİŞİLİK KONTEYNER KENT KURULUYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ELBİSTAN'A 2 BİN 300 KİŞİLİK ...
Vali Tekbıyıkoğlu, Pazarcık'ta deprem sonrası yürütülen çalışmaları anlattı:
YEREL HABERLER Vali Tekbıyıkoğlu, Pazarcık'ta deprem sonrası ...
Kedileri için hasarlı evini terk etmiyor
YEREL HABERLER Kedileri için hasarlı evini terk etmiyor
Fay hattı yakınında bulunan Kahramanmaraş'ın Tevvekkelli Mahallesi'nde 37 ev yıkıldı
YEREL HABERLER Fay hattı yakınında bulunan Kahramanmaraş'ın ...
KSÜ Karacasu Yerleşkesi'ndeki konteyner kentte yaşam sürüyor
YEREL HABERLER KSÜ Karacasu Yerleşkesi'ndeki konteyner kentte yaşam ...
Kahramanmaraş depremlerinin yaşandığı fay hattında "6,5 metrelik atım" belirlendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş depremlerinin yaşandığı fay hattında ...
Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtulan Özoğlu ailesi yaşadıklarını unutamıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtulan Özoğlu ailesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.