Sakarya'dan gelen off-road sporcuları depremzede çocuklara pamuk şeker dağıtıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - GAZİ NOGAY - Depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek vermek için Sakarya'dan gelen off-road kulübü üyeleri, okul ve çadır kentleri gezerek depremzede çocuklara pamuk şeker ve balon dağıtıyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Kahramanmaraş Temsilcisi Sefa Güzelbulut, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek vermeleri amacıyla çeşitli kentlerdeki otomobil sporları kulüplerinin üyelerine çağrı yaptı.

Bunun üzerine off-road araçlarıyla kente gelen çok sayıda gönüllü, kentteki arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek verdi.

Sakarya'dan gelen 54 Otomobil Sporları Kulübü üyeleri de kentteki depremzede çocukları sevindirmek ve moral vermek amacıyla pamuk şeker ve balon dağıtmaya başladı. Her gün belirledikleri çadır kente ya da okula giden ekipler, çocuklarla vakit geçiriyor.

- "Onların mutluluğu bizim için çok değerli"

TOSFED Kahramanmaraş Temsilcisi Güzelbulut, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için sahada olduklarını söyledi.

Depremlerin üçüncü gününden itibaren de Türkiye genelindeki kulüplerden 150'ye yakın off-road aracı ve 400 gönüllünün kente geldiğini anlatan Güzelbulut, "Araçlarımızla arama kurtarma çalışmaları ile uzak köylere insani ve gıda yardımı götürmek için 12'nci güne kadar Bakanlığımız ve Kızılay koordinasyonunda çalıştık. Halen gıda yardımlarımız devam ediyor. Yardımları TOSFED, TÜRSAB ve hayırseverlerin gönderdiği desteklerle gerçekleştirdik." diye konuştu.

İl genelindeki geçici barınma alanları olarak belirlenen okul ve parklardaki çadırları gezerek çocuklar için eğlendirici aktiviteler yaptıklarını bildiren Güzelbulut, "Sakarya'dan gelen arkadaşlarımızın getirdiği pamuk şeker makinesiyle çocuklarımıza pamuk şeker dağıtıyoruz. Depremzede çocuklarımızı bir nebze de olsa deprem psikolojisinden kurtarmak, biraz daha yaşama tutunmalarını sağlamak istiyoruz. Onların mutluluğu bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

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