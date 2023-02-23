Kalorifer peteğinin üstüne düşen duvar, Taşhan ailesini hayata bağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalorifer peteğinin üstüne düşen duvar, Taşhan ailesini hayata bağladı

AA

Kalorifer peteğinin üstüne düşen duvar, Taşhan ailesini hayata bağladı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - SİNAN USLU - Kahramanmaraş'ta 11 katın altında kalan evlerinde kalorifer peteğinin üzerine düşen duvar parçasının bıraktığı boşluktan 138 saat sonra çıkarılan Taşhan ailesi, birbirlerine sarılarak yeni bir hayata adım attı.

Yenişehir Mahallesi'nde 4 katlı Kiraz Apartmanı'nda oturan 61 yaşındaki Celal Taşhan, Yasemin Taşhan (57) ve 17 yaşındaki oğulları Ensar Taşhan, 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde kendi binalarının yanı sıra bitişikteki 8 katlı Köker Sitesi'nin enkazı altında kaldı.

Kalorifer peteğinin üzerine düşen duvar parçası ile evin içinde oluşan diğer boşluklara sığınan aile, arama kurtarma ekiplerinin, enkazın 11 kat altında yürüttüğü çalışma sonucu 138. saatte çıkarıldı.

Hastanedeki tedavileri tamamlanan aile, Türkoğlu ilçesindeki evlerinde mucize kurtuluşun ardından adım attıkları yeni hayata alışmaya çalışıyor.

Enkaz altında yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Celal Taşhan, depremde kendilerini enkaz altında bulduklarını, orada ne kadar kaldıklarını bilemediklerini, geceyi gündüzü ayıramadıkları için enkazda 6 gün kaldıklarını sonradan öğrendiklerini söyledi.

Eşi ve oğluyla birbirlerine moral vermeye çalıştıklarını söyleyen Celal Taşhan, şunları kaydetti:

"Son olarak oğlumun deprem anında 'küçül baba' demesini hatırlıyorum. Küçülüverdim. Ondan sonra büyük bir gürültü koptu. Daha sonra beklemeye başladık. Kendi çabamla mücadeleye başladım, acaba bir yerden bir delik, bir ışık bulabilir miyim diye. Baktım böyle bir şey yok. Çöktüğüm yerde kalorifer peteğinin üzerine beton gelmiş. Dua ettik. Küçük oğlum bize teselli verdi, destek oldu. 'Fazla konuşmayalım, nefesimizi burnumuzdan alalım, ağızdan almayalım' dedi. Biz de buna göre davrandık."

Arama kurtarma ekiplerinin kendilerini 11 kat alttan çıkardığını öğrendiklerini, kurtulmalarını mucize olarak gördüğünü aktaran Taşhan, şöyle devam etti:

"En çok neyi düşündüm? İnsan su istiyor. Bir de kimse bize ulaşamadığına göre Kahramanmaraş çok büyük bir felaket geçirmiş diye düşündüm. Ama mücadele ederken, bir delik ararken yoruluyorsun ve yığılıyorsun. Doktorlar bile şaşkınlık geçirdi, 'Maşallah böbreğiniz sapasağlam' dedi. Enkazdan çıkarılırken insan yeniden doğduğunu hissediyor. İnsan inanmak da istemiyor. Allah sevdiklerimize bağışladı, sevdiklerimizi bize bağışladı. Anlatılamayacak bir mutluluk."

- "İmtihana girdik, arınmaya girdik. Tertemiz çıktık elhamdülillah"

Yasemin Taşhan ise deprem öncesinde Kur'an-ı Kerim okuduğunu ve teheccüd namazı kıldığını söyleyerek, "Daha sonra baktım oğlum internette oynuyor. İlk şakırtıda sanki ateş yağdı. Seccadenin başındayım, arkamı döndüm koca kolon kapının önüne düştü. Baktım diğeri kopuyor. Ben oğluma koştum. O bana 'Anne çök' deyince onun üstüne abandım, bu sırada girdik yerin dibine." dedi.

Enkazdayken "Rabb'im, benimle berabersin. Buraya koyduğun gibi çıkaracaksın, eminim, inanıyorum ve seni çok seviyorum" diye dua ettiğini anlatan Taşhan, şunları paylaştı:

"Hiç umudumu kaybetmedim. 'Allah'ım doyuracak olan sensin, yedirecek olan sensin, bizi buraya koydun, imtihandayız. Arınıp çıkacağız inşallah' diyerek Rabb'imden herkese namaz, Kur'an diledim. Yakınlarımıza, cümle sevdiklerimize af istedim Allah'ımdan. 'Kalk namazı kıl', sürekli bu sesi duyuyordum. Kalkıyordum, başımda kolon. Kolonun altındaydık, oğlum benim üzerimdeydi. Eşimi baş ucumda hissediyordum. Oğlumun elini tutunca canıma can geliyordu. Sürekli 'Sakın beni bırakma.' diyordu. Rabb'im canımızı alsaydı ilk anda alırdı, almadı. İmtihana girdik, arınmaya girdik. Tertemiz çıktık elhamdülillah."

- "Anneme sarılarak gözümü kapattım"

Ensar Taşhan da depreme bilgisayar başında yakalandığını ve annesine doğru koştuğunu, ona sarıldığında binanın çöktüğünü anlattı.

Depremden sonraki ilk anlarda çok korktuğunu belirten Taşhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Annem de çok heyecanlıydı. Annemin şeker ve tansiyon hastalığından çok korkuyordum. Kendisini sürekli uyutmaya çalıştım, enerjisini harcamamasını istiyordum. Bu şekilde içerideydik. Sürekli sohbet ettim, hayallerimi anlattım ama kendisinin konuşmasını istemiyordum çünkü yorulacağını biliyordum. İçeride hepimiz susuzduk, fakat annemin daha fazla hissettiğini anlayabiliyordum. Enkazdan çıkacağımızdan, arkadaşlarımızı ailemle tanıştıracağımdan, beraber yemek yiyeceğimizden bahsettim. Ailemle ilgili hayallerimden bahsettim."

Taşhan Ailesi, depremin ardından bölgeden uzak bir yerde konaklama teklifini kabul etmediklerini, Kahramanmaraş'tan ayrılmak istemediklerini de dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta işgalcilerin yıkamadığı camiyi, deprem yıktı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta işgalcilerin yıkamadığı camiyi, ...
Sakarya'dan gelen off-road sporcuları depremzede çocuklara pamuk şeker dağıtıyor
YEREL HABERLER Sakarya'dan gelen off-road sporcuları depremzede ...
(Görüntülü) 18 GÜNDÜR ENKAZ BAŞINDA KIZLARINDAN GERİYE KALAN HATIRALARIN ÇIKARILMASINI BEKLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) 18 GÜNDÜR ENKAZ BAŞINDA KIZLARINDAN ...
Türk Silahlı Kuvvetlerinin mobil laboratuvarları halk sağlığı için deprem bölgesinde
YEREL HABERLER Türk Silahlı Kuvvetlerinin mobil laboratuvarları halk ...
Afşin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Afşin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalar ...
Kahramanmaraş Türkoğlu'nda yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Türkoğlu'nda yaralar sarılıyor
Kahramanmaraş'a barınma amaçlı konteynerlerin ilk bölümü ulaştı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'a barınma amaçlı konteynerlerin ilk ...
Elbistan'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER Elbistan'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar ...
Depremde yıkılan binaların toplandığı enkaz alanı "dağ" gibi yükseliyor
YEREL HABERLER Depremde yıkılan binaların toplandığı enkaz alanı ...
Türk Kızılay Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde yemek hizmetini sürdürüyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde ...
Elbistan Kaymakamı Vural'dan hastanedeki cenaze görüntülerine ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Elbistan Kaymakamı Vural'dan hastanedeki cenaze ...
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ?TA ENKAZLARDAN KURTARILAN 400 KEDİ VE KÖPEK TEDAVİ EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ?TA ENKAZLARDAN KURTARILAN ...
AK Parti'li Çankırı, Elbistan'daki mahalleleri ziyaret etti:
YEREL HABERLER AK Parti'li Çankırı, Elbistan'daki mahalleleri ...
Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören kara yolları onarılıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören kara yolları ...
Kahramanmaraş´ta enkazdan kurtarılan 400 kedi ve köpek tedavi edildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş´ta enkazdan kurtarılan 400 kedi ve ...
Cumhurbaşkanlığında görevli aşçılar, depremzedeler için yemek pişiriyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığında görevli aşçılar, depremzedeler ...
(Görüntülü)ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANI GÜRBÜZ: VERİ VE ARŞİV KAYBIMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL
YEREL HABERLER (Görüntülü)ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANI GÜRBÜZ: VERİ VE ...
Hentbolcular, depremzede çocukların yaralarını sarmak için çalışma başlattı
YEREL HABERLER Hentbolcular, depremzede çocukların yaralarını sarmak ...
(Görüntülü)ELBİSTAN&#039;A 2 BİN 300 KİŞİLİK KONTEYNER KENT KURULUYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ELBİSTAN'A 2 BİN 300 KİŞİLİK ...
Vali Tekbıyıkoğlu, Pazarcık'ta deprem sonrası yürütülen çalışmaları anlattı:
YEREL HABERLER Vali Tekbıyıkoğlu, Pazarcık'ta deprem sonrası ...
Kedileri için hasarlı evini terk etmiyor
YEREL HABERLER Kedileri için hasarlı evini terk etmiyor
Fay hattı yakınında bulunan Kahramanmaraş'ın Tevvekkelli Mahallesi'nde 37 ev yıkıldı
YEREL HABERLER Fay hattı yakınında bulunan Kahramanmaraş'ın ...
KSÜ Karacasu Yerleşkesi'ndeki konteyner kentte yaşam sürüyor
YEREL HABERLER KSÜ Karacasu Yerleşkesi'ndeki konteyner kentte yaşam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.