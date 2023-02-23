BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodriguez, Kahramanmaraş'ta çadır kenti ziyaret etti:

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Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Türkiye'nin cömert ev sahipliği yaptığı Suriyeli mülteciler de göz önünde bulundurularak uluslararası topluluğun gerekli desteği vermesini biz de beklemekteyiz." dedi.

Rodriguez, 12 Şubat Stadyumu'nda kurulan çadır kenti ziyaret ederek, yetkililerle görüştü.

Çadır kentte hizmet veren Yeryüzü Doktorları'nı da ziyaret eden Rodriguez, çalışmalarla ilgili doktorlardan bilgi aldı.

Rodriguez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde maalesef birçok kaybın yaşandığını dile getirerek, Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Kahramanmaraş ziyaretinde Valilikle de görüştüklerini ifade eden Rodriguez, "Maalesef bu yıkıcı depremin sonuçlarını şu anda görmekteyiz. Türk milleti, Türk insanı ve Türk devleti tarafından uluslararası kuruluşlarla beraber ilk günden beri gerekli her türlü müdahale yapılmaktadır, destekler sağlanmaktadır. Biz de BM olarak burada, sahadayız." diye konuştu.

Türkiye'nin Suriyeli mültecilere de ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Rodriguez, "Türkiye'nin cömert ev sahipliği yaptığı Suriyeli mülteciler de göz önünde bulundurularak uluslararası topluluğun gerekli desteği vermesini biz de beklemekteyiz." dedi.

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