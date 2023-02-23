AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Elbistan'ı ziyaret etti

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli ikinci depremin merkez üssü Elbistan'ı ziyaret etti.

Depremin ardından yapılan çalışmalarla ilgili Elbistan Koordinasyon Merkezi'ndeki yetkililerden bilgi alan Uğur, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Uğur, depremin ilk günü bir milletvekili arkadaşıyla Kahramanmaraş'a geldiklerini söyledi.

Arama ve kurtarma ekipleriyle enkazlardan hayat kurtarmaya çalıştığını belirten Uğur, "Çok şükür 3 vatandaşımızı canlı olarak enkazdan çıkardık. Bütün mahallelere, sokak sokak, cadde cadde görevlendirildik ve orada vatandaşımızla olduk." dedi.

Depremin ardından devlet ve milletin tek yürek olduğunu vurgulayan Uğur, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ı toparladık, Afşin'i toparladık, Elbistan'ı toparladık. Enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor. Çadırlarımızı dağıtıyoruz. Yiyecek, içecek, gıda noktasında problemimiz hemen hemen kalmadı. Kahramanmaraş'ın aşağı yukarı 30' yakın köyünü gezdim. Bütün köylerde Cumhurbaşkanımızın da selamlarını ilettiğimizde hakikaten çok büyük sevgiyle karşılaştık. Burada bütün sivil toplum kuruluşları, devletin bütün yetkilileri, gönüllü arkadaşlarımız, emeği geçen kim varsa hepsine ayrı ayrı gerçekten teşekkür ediyorum. Bu birlik beraberliğimizi de Rabb'im inşallah bozmasın."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.