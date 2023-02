Kahramanmaraş'taki hobi evleri depremzedelere "sığınak" oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - SİNAN USLU/İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bu yıl düzenlenmesi planlanan EXPO 2023 projeleri kapsamında yaptırılan hobi evleri, depremzedeleri ağırlıyor.

Onikişubat Belediyesi, 23 Nisan-31 Ekim'de düzenlenecek EXPO 2023 hazırlıkları kapsamında, 2 yıl önce Sır Barajı yanındaki EXPO alanında "Lagün Hobi Evleri" projesinin 200 evlik bölümünü tamamlayarak 10 yıllığına vatandaşlara tahsis etti.

Kiracılarının çoğunlukla hafta sonlarında kullandığı, bahçelerinde sebze yetiştirdiği, çocuk parkı, basketbol sahası, kafeterya, fırın, kasap ve marketi de bulunan sitedeki 1 oda 1 salondan oluşan 45 metrekarelik evler, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından afetzedelerin sığınağı haline geldi.



- "Güvenli alanlara gitmeye çalıştık"

Şehir sakinlerinden sınıf öğretmeni Mustafa Kandeğer, AA muhabirine, depreme ailesiyle Kahramanmaraş şehir merkezinde oturdukları apartmanın 7'nci katında yakalandıklarını söyledi.

Evlerinden sağ salim çıktıklarına şükrettiklerini belirten Kandeğer, daha sonra güvenli alanlara gitmeye çalıştıklarını ve Lagün Hobi Evleri'ne sığındıklarını dile getirdi.

Sınıf öğretmeni Perihan Kandeğer ise depremin şokunu yaşadıklarını vurguladı.



Tanık olduğu olayları anlatacak kelime bulamadığını aktaran Kandeğer, "Boğulduk, ağlayamadık da. Enkazın altında kalan bu kadar insan varken ağlamaya da bir şeyin derdine düşmeye de utandık." diye konuştu.

Karşılaştığı ve telefonla arayarak ulaştığı tanıdıklarına "Sen yaşıyor musun?" diyerek sarıldığını ve ağladığını belirten Kandeğer, "Sen yaşıyor musun demek çok acı. İnsanın kıymetini bilmek lazım. Herkesi sevmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Hobi evleriydi, bir hobi kent oldu"

Mali müşavir Arif Balbey de depremi şehir merkezinde eşi ve 2,5 yaşındaki çocuğuyla yaşadığını anlattı.

Birinci katta oturdukları için çok korktuklarını söyleyen Balbey, şunları kaydetti:

"Üzerimizde 7 kat daha olduğu için kurtulamayacağımızı düşündük. Evi terk etmeye çalıştık ve dışarı çıktık. Alternatif olarak kullandığımız hobi evlerimiz vardı, buraya geldik, baktık bir şey yoktu. Tedirginlikten arabanın içinde sabah olmasını bekledik. Daha sonra burası bize çok güvenli geldi. Güvenli olduğu için artık bina yaşamına dönmeyi düşünmüyoruz, yaşamımıza burada devam edeceğiz. Önemli olan eşya değil can güvenliği, bu yüzden bu hayatı tercih edeceğiz."

Afetzedelerden 61 yaşındaki Nevzat Toprak, şehir merkezinde ailesiyle oturduğu evde depremi yaşadığını, evi terk ettikten sonraki ilk geceyi otomobilde geçirdiklerini dile getirdi.

Daha sonra Lagün Hobi Evleri'ne geldiklerini belirten Toprak, "Hobi evleri yalnız bizim için değil 6-7 bin kişiye sığınak oldu. Burası hobi evleriydi, bir hobi kent oldu. Daha önce burada 30-40 otomobil görürken artık 1500'e yakın otomobil park ediyor. Bizim için bir sığınak haline geldi." şeklinde konuştu.

- "Can kurtaran adası gibi"

Lagün Hobi Evleri Yöneticisi Erkan Şerbetçi, depremin ardından hobi evlerinde yaşadığını ifade ederek, "Burası depremde hiç hasar almadı, çok güvenli, şehrin de bir nevi can kurtaran adası gibi." dedi.

Şehir merkezindeki vatandaşların, depremin korkusuyla hobi evlerine akın ettiğini anlatan Şerbetçi, "Nüfusumuz bir anda 6-7 bin civarına geldi. Burada her türlü ihtiyacı karşılıyoruz. Hastalar için ilaç, bebeklerimiz için mamadan tutun her türlü hijyen malzemesine kadar her şey ilk günden itibaren ulaştı. İhtiyaç fazlasını kentin kırsal bölgeleri de dahil paylaştık." diye konuştu.

Evlerin özellikleri konusunda bilgi veren Şerbetçi, beton zemini hasır demirle güçlendirilen hobi evlerinde kolon yerine 6 dikey metal kirişin kullanıldığını aktardı.

Şerbetçi, çatısı çelik konstrüksiyon olan, duvarları gaz betonla örülen hobi evlerinin, altyapısı dahil 90 günde inşa edilebildiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.