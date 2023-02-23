Hikmet Kiler Vakfı Elbistan'da 1000 depremzedenin kalacağı konteyner kent kurdu

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kiler Holding ve Hikmet Kiler Vakfı, Kahramanmaraş merkezli depremin ikincisinin merkez üssü olan Elbistan'da kalıcı konutlar yapılıncaya kadar 1000 kişinin barınacağı konteyner kent kurdu.

AK Parti Bitlis Milletvekili ve Hikmet Kiler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Vahit Kiler, depremzedeleri ağırlamaya başlayan konteyner kenti ve aşevini ziyaret ederek, depremzedelerle bir araya geldi.

Kiler, AA muhabirine, depremin ilk gününden bu yana hem holding hem de vakıf olarak vatandaşların yaralarını sarmak için deprem bölgesinde bulunduklarını söyledi.

Havanın soğuk olması nedeniyle Elbistan'da konteyner kent kurmak için hemen çalışmalara başladıklarını, ilk etapta 68 konteyner ev kurduklarını belirten Kiler, şunları kaydetti:

"Hazır konteyner fabrikaları bulamadık. Öyle olunca biz kendi inşaatlarımızda, şantiyelerdeki konteynerleri bir an önce söküp buraya sevk etmeye başladık. Eş zamanlı olarak aşevini kurduk. Biz depremin üçüncü günü akşamı burada sıcak yemeği çıkarmaya başladık. Bunu çok hızlı yaptık. Yaklaşık bir hafta önce de konteynerlerimizin elektrik tesisatını, ısıtma sistemini, kalorifer tesisatını, su tesisatını bitirerek alan düzenlemesini yapıp misafirleri almaya başladık. 35 aileyi misafir ediyoruz. Burası toplamda inşallah 1000 kişilik mahalle olacak. İçinde sağlık çadırı, mutfağı, aşevi, fırını, mescidiyle inşallah burayı artık sosyal alanı, çocuk oyun alanı da olacak şekilde yapıyoruz. Konutlar yapılıncaya kadar biz bu hizmeti vermek istiyoruz."

Kiler, alandaki konteyner ev sayısını artırmak istediklerini, bu kapsamda yeni konteynerleri önümüzdeki günlerde mevcut alanın yanındaki bölgeye kuracaklarını aktardı.

Aşevlerinde depremzedeler için günde 3 öğün yemek hazırladıklarını vurgulayan Kiler, "Günde 8-10 bin kişi arasında yemek çıkarmaya başladık ve bunu dağıtıyoruz. Yaraları hep beraber sarmaya çalışıyoruz. Vakıf olarak bütün ekibimizle burada konuşlandık." diye konuştu.

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