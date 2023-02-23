11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu:

AA

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunarak, "Burada, bugün böylesi bir afetle mücadelede devlet ve milletin seferberlik içinde çaba gösterdiğine müşahede ettim." dedi.

Kahramanmaraş programı kapsamında Afetle Mücadele Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Gül, yetkililerden bilgi aldı, ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yararlananlara acil şifa dileyen Gül, yaşananları gözyaşı ve üzüntüyle takip ettiğini belirtti, arama kurtarma çalışmalarında görev alan yerli ve yabancı tüm ekiplere teşekkür etti.

Kurtarma çalışmalarına herhangi bir engel teşkil etmemek adına geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletmek üzere bugün Kahramanmaraş'ta olduğunu dile getiren Gül, "Şüphesiz ki büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Canlarımız gitti, çok yara aldık. Bu yaralarımızı hep birlikte zamanla saracağız. Burada, bugün böylesi bir afetle mücadelede devlet ve milletin seferberlik içinde çaba gösterdiğine müşahede ettim." diye konuştu.

Türkiye'nin deprem gerçeğinin üzerine yapılandırılması gerektiğini belirten Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet kurumlarımızla, yapı sektöründeki tüm paydaşlarla, bilim adamlarımızla bu hedefe ulaşmak için birlikte çaba sarfetmeliyiz. Depreme hazırlıklı olma kültürünü ve bilincini tepeden tırnağa benimsemeli ve benimsetmeliyiz. Bunu şimdi yapmazsak ne zaman yapacağız? Bundan sonra kurumları ve kuralları sağlamlaştırmamız ve gerekli denetimleri uygulatmamız şart. Daha dayanıklı bir geleceği ancak birlikte böyle inşa edebiliriz."

Gül'e ziyarette Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da eşlik etti.

Gül, daha sonra Kahramanmaraş merkez ve Pazarcık ilçelerindeki konteyner ve çadır kentleri ziyaret etti, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremde eşi, oğlu, gelini ve torununu kaybetti: Küçük kıyameti yaşadık
YEREL HABERLER Depremde eşi, oğlu, gelini ve torununu kaybetti: ...
(Görüntülü) BM TÜRKİYE MUKİM KOORDİNATÖRÜ, KAHRAMANMARAŞ?TA ÇADIR KENTİ ZİYARET ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BM TÜRKİYE MUKİM KOORDİNATÖRÜ, ...
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan, Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaret etti:
YEREL HABERLER Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan, Kahramanmaraş'ta ...
BM Türkiye Mukim Koordinatörü, Kahramanmaraş´ta çadır kenti ziyaret etti
YEREL HABERLER BM Türkiye Mukim Koordinatörü, Kahramanmaraş´ta çadır ...
(Görüntülü) İKİ BÜYÜK DEPREMDE MAĞAZADAKİ BARDAK VE TABAK BİLE KIRILMAMIŞTI; GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) İKİ BÜYÜK DEPREMDE MAĞAZADAKİ BARDAK VE ...
Bardak ve tabakların dahi kırılmadığı zücaciyede deprem anı kamerada
YEREL HABERLER Bardak ve tabakların dahi kırılmadığı zücaciyede ...
Hikmet Kiler Vakfı Elbistan'da 1000 depremzedenin kalacağı konteyner kent kurdu
YEREL HABERLER Hikmet Kiler Vakfı Elbistan'da 1000 depremzedenin ...
Kahramanmaraş'taki hobi evleri depremzedelere "sığınak" oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki hobi evleri depremzedelere ...
AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Elbistan'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Elbistan'ı ...
BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodriguez, Kahramanmaraş'ta çadır kenti ziyaret etti:
YEREL HABERLER BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodriguez, ...
Kalorifer peteğinin üstüne düşen duvar, Taşhan ailesini hayata bağladı
YEREL HABERLER Kalorifer peteğinin üstüne düşen duvar, Taşhan ...
Kahramanmaraş'ta işgalcilerin yıkamadığı camiyi, deprem yıktı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta işgalcilerin yıkamadığı camiyi, ...
Sakarya'dan gelen off-road sporcuları depremzede çocuklara pamuk şeker dağıtıyor
YEREL HABERLER Sakarya'dan gelen off-road sporcuları depremzede ...
(Görüntülü) 18 GÜNDÜR ENKAZ BAŞINDA KIZLARINDAN GERİYE KALAN HATIRALARIN ÇIKARILMASINI BEKLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) 18 GÜNDÜR ENKAZ BAŞINDA KIZLARINDAN ...
Türk Silahlı Kuvvetlerinin mobil laboratuvarları halk sağlığı için deprem bölgesinde
YEREL HABERLER Türk Silahlı Kuvvetlerinin mobil laboratuvarları halk ...
Afşin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Afşin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalar ...
Kahramanmaraş Türkoğlu'nda yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Türkoğlu'nda yaralar sarılıyor
Kahramanmaraş'a barınma amaçlı konteynerlerin ilk bölümü ulaştı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'a barınma amaçlı konteynerlerin ilk ...
Elbistan'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER Elbistan'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar ...
Depremde yıkılan binaların toplandığı enkaz alanı "dağ" gibi yükseliyor
YEREL HABERLER Depremde yıkılan binaların toplandığı enkaz alanı ...
Türk Kızılay Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde yemek hizmetini sürdürüyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde ...
Elbistan Kaymakamı Vural'dan hastanedeki cenaze görüntülerine ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Elbistan Kaymakamı Vural'dan hastanedeki cenaze ...
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ?TA ENKAZLARDAN KURTARILAN 400 KEDİ VE KÖPEK TEDAVİ EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ?TA ENKAZLARDAN KURTARILAN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.