Samsun Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde yaraları sarmayı sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde yaraları sarmayı sürdürüyor

AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde yaraları sarmayı sürdürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 157 araç ve 200 personelle hayatın normal dönmesi için çalışmalara devam ediyor.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde faaliyetini sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, günde yaklaşık 20 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İdris Akdin, AA muhabirine, depremin yaşandığı 6 Şubat'tan itibaren Kahramanmaraş ve ilçesi Elbistan ile Adıyaman ve Hatay'da faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için çocuk sineması ve oyun evi kurduklarını, gönüllülerin gün boyu sosyal aktiviteler düzenlediğini aktaran Akdin, gönüllü psikologların da bölgede çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Deprem bölgesinde 157 araç ve 200 kişilik ekiple görev yaptıklarını belirten Akdin, depremzedelere yakacak, gıda ve giysi yardımı yaptıklarını, depremin yaşandığı ilk hafta yaklaşık 100 bin ekmek dağıttıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'a ilk gelen ekiplerden olduklarına işaret eden Akdin, "İlk gelip çorba dağıtan ekip olarak Kahramanmaraş halkı tarafından gerçekten takdir gördük. Yaraları sarmak için ciddi bir faaliyet yürüttük. Yalnızca burada değil kırsal bölgelerdeki depremzedeler için de çalışma yaptık. Samsun, Kahramanmaraş halkının gönlünde yer edindi." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) DEPREMDE EŞİ, OĞLU, GELİNİ VE TORUNUNU KAYBETTİ: KÜÇÜK KIYAMETİ YAŞADIK
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE EŞİ, OĞLU, GELİNİ VE TORUNUNU ...
Türk ve İngiliz hekimler, sahra hastanesinde depremzedeleri tedavi ediyor
YEREL HABERLER Türk ve İngiliz hekimler, sahra hastanesinde ...
Depremde eşi, oğlu, gelini ve torununu kaybetti: Küçük kıyameti yaşadık
YEREL HABERLER Depremde eşi, oğlu, gelini ve torununu kaybetti: ...
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu:
YEREL HABERLER 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kahramanmaraş'ta ...
(Görüntülü) BM TÜRKİYE MUKİM KOORDİNATÖRÜ, KAHRAMANMARAŞ?TA ÇADIR KENTİ ZİYARET ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BM TÜRKİYE MUKİM KOORDİNATÖRÜ, ...
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan, Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaret etti:
YEREL HABERLER Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan, Kahramanmaraş'ta ...
BM Türkiye Mukim Koordinatörü, Kahramanmaraş´ta çadır kenti ziyaret etti
YEREL HABERLER BM Türkiye Mukim Koordinatörü, Kahramanmaraş´ta çadır ...
(Görüntülü) İKİ BÜYÜK DEPREMDE MAĞAZADAKİ BARDAK VE TABAK BİLE KIRILMAMIŞTI; GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) İKİ BÜYÜK DEPREMDE MAĞAZADAKİ BARDAK VE ...
Bardak ve tabakların dahi kırılmadığı zücaciyede deprem anı kamerada
YEREL HABERLER Bardak ve tabakların dahi kırılmadığı zücaciyede ...
Hikmet Kiler Vakfı Elbistan'da 1000 depremzedenin kalacağı konteyner kent kurdu
YEREL HABERLER Hikmet Kiler Vakfı Elbistan'da 1000 depremzedenin ...
Kahramanmaraş'taki hobi evleri depremzedelere "sığınak" oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki hobi evleri depremzedelere ...
AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Elbistan'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Elbistan'ı ...
BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodriguez, Kahramanmaraş'ta çadır kenti ziyaret etti:
YEREL HABERLER BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodriguez, ...
Kalorifer peteğinin üstüne düşen duvar, Taşhan ailesini hayata bağladı
YEREL HABERLER Kalorifer peteğinin üstüne düşen duvar, Taşhan ...
Kahramanmaraş'ta işgalcilerin yıkamadığı camiyi, deprem yıktı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta işgalcilerin yıkamadığı camiyi, ...
Sakarya'dan gelen off-road sporcuları depremzede çocuklara pamuk şeker dağıtıyor
YEREL HABERLER Sakarya'dan gelen off-road sporcuları depremzede ...
(Görüntülü) 18 GÜNDÜR ENKAZ BAŞINDA KIZLARINDAN GERİYE KALAN HATIRALARIN ÇIKARILMASINI BEKLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) 18 GÜNDÜR ENKAZ BAŞINDA KIZLARINDAN ...
Türk Silahlı Kuvvetlerinin mobil laboratuvarları halk sağlığı için deprem bölgesinde
YEREL HABERLER Türk Silahlı Kuvvetlerinin mobil laboratuvarları halk ...
Afşin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Afşin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalar ...
Kahramanmaraş Türkoğlu'nda yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Türkoğlu'nda yaralar sarılıyor
Kahramanmaraş'a barınma amaçlı konteynerlerin ilk bölümü ulaştı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'a barınma amaçlı konteynerlerin ilk ...
Elbistan'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER Elbistan'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar ...
Depremde yıkılan binaların toplandığı enkaz alanı "dağ" gibi yükseliyor
YEREL HABERLER Depremde yıkılan binaların toplandığı enkaz alanı ...
Türk Kızılay Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde yemek hizmetini sürdürüyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.