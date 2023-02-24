Pazarcıklı çocuklara çadır kentte gönüllü öğretmenlerden eğitim

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gönüllü öğretmenler, çadır kentte oluşturulan sınıflarda eğitim verdikleri çocukları etkinliklerle deprem psikolojisinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli ilk depremin merkez üssü Pazarcık'ta depremzedeler, AFAD tarafından ilçe stadyumunda oluşturulan çadır kentte kalıyor.

Çocukların eğitimden geri kalmamaları için Milli Savunma Bakanlığı tarafından oluşturulan çadır sınıflar, Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edildi.

İlçeye gelen gönüllü öğretmenler, çocukların eğitimden geri kalmaması için adeta seferber oldu.

Girişinde "Mehmetçik Okulu" yazan çadırın en yüksek yerine Atatürk köşesini yerleştiren öğretmenler, eğitim afişleriyle sınıfları süsledi.

Öğrencilerle birebir ilgilenen öğretmenler, çocukları deprem psikolojisinden uzaklaştırmayı hedefliyor.

- "Akıllı oyun setleri, kitaplar getirdik"

Gönüllü öğretmenlerden Seval Körbeko, AA muhabirine, bölgede yaşayan herkesin zor günler geçirdiğini ancak el ele vererek bunların üstesinden geleceklerini söyledi.

Amaçlarının çocukların eğitim ve yaşamdan geri kalmalarını engellemek olduğunu belirten Körbeko, şöyle devam etti:

"Burada eğitim ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz çocukların. İlkokul kademesini biz aldık. Çadır kurulma aşamasında yıkılmayan okullardan kitap temin ettik. Çocuklarımıza eğitimin ve yaşamın devam ettiğini anlatmaya çalışıyoruz. Böylelikle çocukları deprem psikolojisinden uzaklaştırmak istiyoruz. Çocuklar buraya gelince oyunlar oynuyor, aktivite yapıyor. Eğitime devam etsinler diye onlara akıllı oyun setleri, kitaplar getirdik. Okuma yazma henüz öğrenemeyen ilkokul birinci sınıf düzeyinde çocuklar var, onlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Dördüncü sınıf öğrencilerimizi ortaokula hazırlamaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Öğrencilerden Kübra Yeşiltaş ise okulu çok sevdiğini belirterek, "Okulumuz hasar aldı. Öğretmenlerimizle buradayız. Onları çok seviyorum." dedi.





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