Kahramanmaraş'ta enkaz altından kurtarılan hayvanlar emin ellerde

Hatay'ı vuran depremlerde can kaybımız yükseliyor!

KAHRAMANMARAŞ (AA) - EMRE AYVAZ/ÖMER ÜRER - Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından yıkılan binaların enkazından çıkarılan evcil hayvanların bakım ve tedavileri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta görev yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz koordinasyonunda enkazdan kurtarılan kedi ve köpekler başta olmak üzere evcil hayvanlar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriliyor.

Burada yaralarına bakılan ve rehabilite edilen hayvanlar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının barınaklarına gönderiliyor.

Merkez ayrıca gönüllüler ve veterinerler tarafından gönderilen mamaları vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.

Merkezin sorumlu veteriner hekimi Yakup Bilal, AA muhabirine, merkeze getirilen sahipli veya sahipsiz kedi ve köpeklerin tedavilerini yaptıklarını söyledi.

Deprem gününden bu yana 400'den fazla kedi ve köpeğe müdahale ettiklerini belirten Bilal, "Bunların büyük çoğunluğunu il ve büyükşehir belediyelerinin, sivil toplum kuruluşlarının barınaklarına gönderdik. Şu anda barınağımızda 70 köpek, 15'e yakın kedimiz kaldı." dedi.

Merkezde farklı hikayeleri olan hayvanlar olduğunu dile getiren Bilal, Dulkadiroğlu ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 15 ve 18'inci günlerde çıkarıldıkları belirtilen kediler "Mial" ve "Kostik" ile de yakından ilgilendiklerini ifade etti.

Veteriner hekim Bilal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mia buraya geldiğinde barınaktaki bütün veteriner hekimler başına üşüştü. Şükürler olsun ki hiçbir sağlık sorunu yoktu. Sadece susuz kalmıştı. Hemen sıvı takviyesi yaptık. Şu an kendi ailemizi bile düşünmüyoruz bu canları gördükten sonra. Çünkü nasıl ki gönüllüler sahada çalışırken bir can için çalışıyorsa biz de bunlar için, burada barınakta kalıyoruz. Türk Veteriner Hekimler Birliğine bağlı 56 odanın gönüllü veteriner hekimleriyle beraber bir can nasıl kurtarılır onun derdindeyiz."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.