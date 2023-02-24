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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Kızılay, Elbistan'da günlük 100 bin porsiyon yemek çıkarıyor

AA

Türk Kızılay, Elbistan'da günlük 100 bin porsiyon yemek çıkarıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - DURMUŞ GENÇ / TEZCAN EKİZLER - Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikincisinin merkez üssü Elbistan'da, depremzedelere ve sahada çalışan görevlilere günlük 100 bin porsiyon sıcak yemek ulaştırıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Elbistan'da, Türk Kızılay yeme içme ihtiyaçlarının büyük kısmını karşılıyor.

Türk Kızılay tarafından Elbistan Millet Bahçesi Pınarbaşı çadır kent alanında oluşturulan mutfaklarda sabah, öğle ve akşam öğünlerinde profesyonel aşçılar tarafından hazırlanan sıcak yemekler, depremzedeler ve sahada çalışan görevlilere servis ediliyor.

Türk Kızılay Elbistan Ekip Başkanı Efe Keleş, AA muhabirine, Türk Kızılay İzmir Bölge Afet Müdahale Merkezi'nden Elbistan'daki vatandaşlara beslenme hizmeti ve sosyal anlamda destek olmak için geldiklerini söyledi.

Depremin ilk günü Antakya'da yaşayan ailesinin iyi olduğu haberini aldıktan sonra yola çıktıklarını anlatan Keleş, ikinci günden itibaren ekip olarak Elbistan'da görev yapmaya başladıklarını belirtti.

- "100 bin porsiyon yemek servis ediliyor"

Elbistan halkının ve milletin bağışlarıyla üç öğün yemek hizmeti sunduklarını dile getiren Keleş, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımıza giysi tedarik ediyor, sosyal etkinlikler yapıyoruz. Çocuklarımıza, kadınlarımıza ve vatandaşlarımıza psikososyal destekte bulunuyoruz. Aynı zamanda burada Müge Anlı ve dostlarının bağışlarıyla yaptırılan mobil mutfağımızda üç öğün sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Gece çok soğuk olduğu için ikram araçlarımızla çadır kent ve sahada çalışan personele çorba, sandviç ve kumanya hizmetimiz bulunmakta. İlk günden itibaren Türk Kızılay olarak halkımızın yanındayız, onlarla birlikteyiz, hizmet etmeye devam ediyoruz. İlk olarak geldik ve en son bütün yaralar sarıldıktan sonra buradan ayrılacağız. Günde her öğünde ortalama 35 bin kap olmak üzere 100 bin porsiyon yemek servis ediyoruz."

Elbistan'da yaşayan bir hayırseverin bağışıyla bugün öğle ve akşam yemeğini hazırladıklarını anlatan Keleş, "Vatandaşlarımız ve gurbetçilerimizin çok fazla bağışları var. Herkesten Allah razı olsun. Ülkemize çok geçmiş olsun." dedi.

Keleş, yaklaşık 500 çocuk için etkinlik düzenlediklerini, 1000 civarında kişiye de psikososyal destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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