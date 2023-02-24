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Sismik izolatörlü Elbistan Devlet Hastanesi, ilçenin en güvenli yapısı oldu

AA

Sismik izolatörlü Elbistan Devlet Hastanesi, ilçenin en güvenli yapısı oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TEZCAN EKİZLER/DURMUŞ GENÇ - Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ikincisinin merkez üssü olan Elbistan'da, ilçe devlet hastanesi 455 sismik izolatör sayesinde depremde zarar görmeyerek sağlık hizmeti vermeyi sürdürdü.

Deprem kuşağında yer alan Elbistan'da 2017 yılında yapımı tamamlanan 375 yataklı devlet hastanesi inşaatında 455 sismik izolatör kullanıldı.

Hastanenin bodrum ve zemin katında bulunan kolonları başta olmak üzere asansör ve merdiven altlarına inşaat aşamasında yerleştirilen sismik izolatörler sayesinde Kahramanmaraş ve Elbistan merkezli 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremde hastane binası zarar görmedi.

Deprem sırasında zemin hareketinin binaya kontrollü aktarılmasını sağlayan sismik izolatörler, üst yapıyı zeminden ayırarak binayı sarsıntının şiddetinden korudu.

Depremin ilk anından itibaren hastanede sağlık hizmetleri verilmesine devam edilirken oluşan artçı depremleri de sağlık çalışanları ve hastalar daha az hissetti.

Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, AA muhabirine, depremde ilçe genelinde yaklaşık 2 bin binanın yıkıldığını, birçok binanın da ağır hasar gördüğünü söyledi.

İlçelerinde bulunan hükümet konağı, belediye gibi birçok kamu binasının da ağır hasar aldığını hatırlatan Vural, şöyle devam etti:

"Elbistan Devlet Hastanesi'nde bulunan 455 sismik izolatör dolayısıyla hastane binası depremde zarar görmedi. İzolatör sistemimiz Japon tekniğiyle oluşturulmuş ve Sağlık Bakanlığımızın özellikle deprem konusundaki hassasiyeti nedeniyle bu hastanemizde uygulanmıştı. Deprem nedeniyle oluşan kuvveti, kendi oluşturduğu özel mekanizmasıyla absorbe edip depremin kuvvetini yaylandırarak önleyen bir sistem."

- "Ameliyatlar devam etti"

Elbistan İlçe Sağlık Müdür Vekili ve Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sadi Velioğlu da hastanelerinin depremden zarar görmediğini bu süreçte yaklaşık 1750 hastayı tedavi ettiklerini söyledi.

Sismik izolatörlerin önemine dikkati çeken Velioğlu, şunları kaydetti:

"İzolatörler, yer kabuğunda oluşan enerjinin binaya yansıtılmamasını sağlıyor. Dört yönde hareket sistemi var. Bu şekilde depremin en hafif şekilde atlatılmasını sağlıyor. Bu sistem araçlardaki amortisör sistemi gibi düşünürsek enerjiyi hafifletip minimum düzeyde araca ilettiği gibi bu sismik izolatör sistemi de yer kabuğundan gelen bu enerjiyi minimalize edip binaya bu şekilde iletiyor. 7,6 büyüklüğündeki depremi burada 5,4 civarında hissettiğimizi söylüyorlar. Depremi dışardaki vatandaşlarımıza göre daha hafif hissettik. O esnada ameliyat yapan hekimlerimiz ve yoğun bakımda çalışan hekim ve personellerimiz mesailerine devam ediyordu. Hiçbiri görev yerinden ayrılmadı."

Velioğlu, depremin ardından hastanelerin sismik izolatörler sayesinde hizmetlerine devam ettiğini, birçok vatandaşın da barınmak için hastaneyi kullandığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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