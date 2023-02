Terörle mücadeleye destek veren güvenlik korucuları depremzedelerin yardımına koştu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TEZCAN EKİZLER/DURMUŞ GENÇ - Terörle mücadelede Mehmetçikle omuz omuza mücadele veren yaklaşık 300 güvenlik korucusu, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde vatandaşların hizmetine koşuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikincisinin merkez üssü olan Elbistan'da, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gönüllüler arasında Hakkari ve Bingöl'de görev yapan yaklaşık 300 güvenlik korucusu da yer alıyor.

Elbistan'a gelen yardım malzemelerinin depolandığı alanlarda görev üstlenen güvenlik korucuları, gelen tırların boşaltılması, yardımların kayıt altına alınması ve malzemelerin sosyal marketlere dağıtılmasına kadar birçok konuda çalışmalara katılıyor.



İlçede, depremzedelerin gıda ve kıyafet gibi ihtiyaçlarını alabilecekleri sosyal marketlerde de vatandaşlarla ilgilenen güvenlik korucuları, güler yüzleriyle vatandaşların acılarını hafifletmeye çalışıyor.

- "Terörle mücadele eden kardeşlerimiz bugün kardeşlerinin yanında çalışıyorlar"

Elbistan'da koordinatör olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, ilçede hayatın normale dönmesi için gönüllüler dahil olmak üzere 7 bin kişinin görev aldığını söyledi.

Depremzedelere yardım etmek için Bingöl ve Hakkari'de görev yapan güvenlik korucularının bölgeye gönüllü olarak geldiğini belirten Çiçek, şöyle konuştu:

"Özellikle biz kardeşlerimizin yanında olalım diye gelmişler. Yüzlerce güvenlik korucumuz depolarımızda eşya indiriyor. Terörle mücadele eden kardeşlerimiz bugün kardeşlerinin yanında çalışıyorlar. Askerlerimiz, polislerimiz herkes alanda, herkes büyük bir mücadele veriyor. Yardımların Elbistan'a gelmesi noktasında depolarımızda çok ciddi bir sevkiyat oluyor."

- "Her türlü afette Türk milleti ve devletinin yanındayız"

Hakkari'nin Derecik ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan Mikail Vural da depremlerin ardından arkadaşlarıyla birlikte gönüllü olarak Elbistan'a geldiklerini anlattı.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını görünce duygusal anlar yaşadığını ifade eden Vural, şunları kaydetti:

"Yurt içi ve yurt dışından gelen yardım malzemelerini, tırları hem indirme hem de yükleme yapıyoruz. Depolarda düzenli bir şekilde malzeme istiflemesi yapıyoruz. Burada görev yaptığım için gurur duyuyorum. Güvenlik korucuları olarak iyi ki buradayız. Hakkari'de, diğer illerde dağda, bayırda ve çayırda her zaman ve her yerde terör ve teröristlerle çatışmaya giriyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini terör ve teröristlerden korumak ve kollamak için görev yapıyoruz. Terör örgütünü lanetliyoruz. Her türlü afette Türk milleti ve devletinin yanında olduğumuzu tüm halkımız milletimizin ve devlet büyüklerinin bilmesini istiyoruz."

- "Türkiye'nin ne sıkıntısı varsa biz güvenlik korucusu olarak hazırız"

Güvenlik korucularından Ömer Vural, depremin ardından devletle milletin tek yürek olduğunu, kendilerinin de depremzedelere yardım etmek için Elbistan'a geldiklerini dile getirdi.

Babasının da güvenlik korucusu olduğunu bildiren Vural, "Babam 1993 yılında şehit oldu. Allah devletimize güç versin. Biz her zaman göreve hazırız. Türkiye'nin ne sıkıntısı varsa biz güvenlik korucusu olarak hazırız." dedi.

Sezer Koçak da güvenlik koruculuğundan önce forklift operatörü olarak görev yaptığını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yerinden gönderilen yardım malzemelerini büyük bir titizlikle kamyon ve tırlardan indirip, depremzedelere ulaştırdıklarını vurgulayan Koçak, depremden etkilenen vatandaşların yüzü güldüğü zaman kendilerinin de yüzünün güldüğünü, bir süre daha bölgede görev yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

