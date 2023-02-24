Afşin Belediye Başkanı Güven deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin ilçesinin belediye başkanı Fatih Güven, ilçede yapılacak konutların ihalesinin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile deprem konutlarının yapılması planlanan Hüyüklü Mahallesi'ndeki alanda incelemelerde bulunan Başkan Güven, gazetecilere, iki büyük depremden etkilenen Afşin'e 500 TOKİ konutunun yapılması için çalışmalara başlandığını ifade etti.

Söz konusu konutların yapılması planlanan alanlarda incelemelerde bulunduklarını belirten Güven, "Konutların yapılacağı alanlarda jeoloji etütleri tamamlandı. Bakan Yardımcımız Fatma Varank'a, yeni Afşin'i planladığımız imar projemizi anlattık ve destek istedik." dedi.

Güven, ilçeye ilk etapta 500 kalıcı konutun yapılacağını aktararak şunları kaydetti:

"Afşin'e 500 artı 500 konut yapılacak ve bunların ihalesi tamamlanmak üzere. Ardından 3 bin daha konut yapılması planlanıyor. Binaları yıkılan ve ağır hasarlı olan vatandaşlarımızın konut ihtiyacı devletimiz tarafından karşılanacak. Devam eden projeler için de yeni bir alan önerimiz oldu. Etüt çalışmalarının ardından bu alanda da TOKİ konutlarının yapılması için çalışmalarımız olacak. Hasarları çok büyük olan iki büyük deprem yaşadık ve devletimiz yaraları sarmak için dört elden çalışıyor."

Konteyner kentlerin kurulacağı alanların altyapı çalışmalarında sona gelindiğini kaydeden Güven, "Altyapısı biten alanlarda konteynerler yerleştirildi. Bulunduğumuz alanda da çalışmalar devam ediyor. Bir an önce depremde evleri hasar gören vatandaşlarımızı buraya taşımak istiyoruz." diye konuştu.

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