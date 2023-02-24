Kahramanmaraş'taki enkazlarda DSİ tamir ekibi de görev yapıyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta depremlerde yıkılan binaların enkazlarını kaldıran araç ve iş makinalarının kesintisiz çalışması için Devlet Su İşleri (DSİ) tamir ekibi, 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.

Kentte depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Aydın'da bulunan DSİ 21. Bölge Müdürlüğüne bağlı tamir ekibi de depremin ilk gününden bu yana enkaz kaldırmada görev yapan tüm iş makinaları ile kamyon ve tırların bakım ve tamirini yapıyor.



Ayrıca 6 mobil tamir ekibi de arızalanan araçlara yerinde müdahale ediyor.



DSİ Tamir Görevlisi Halit Ersoy, AA muhabirine, Aydın'dan depremin ilk günü bölgeye geldiklerini söyledi.

Enkaz kaldırma çalışmalarının aralıksız devam etmesi için araçların tamirini yaptıklarını dile getiren Ersoy, "Kamu veya özel kurumlara ait tüm araçların tamirini yapıyoruz. Bize arızalanan aracın konumu geliyor. Konuma gidiyoruz, aracı tamir ediyoruz." dedi.





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