Deprem bölgesindeki Afşin'e yardımlar sürüyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin ilçesine gönderilen yardımlar afetzedelere ulaştırılıyor.



Türkiye'nin çeşitli illerinden Afşin'e yollanan insani yardım malzemeleri, vatandaşların ihtiyaçları çerçevesinde dağıtılıyor, kalanlar ise askerler ve gönüllüler tarafından AFAD'ın belirlediği depolara taşınıyor.

İlçedeki AFAD depolarının koordinasyonunu sağlayan Alaca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ömer Osman Doğan, AA muhabirine, Afşin'e gönderilen insani yardım malzemelerinin sorunsuz şekilde vatandaşlara dağıtıldığını belirterek, "Şu anda ulaşamadığımız bir mahallemiz yok. Yardım çalışmaları gece gündüz esasına göre sürdürülmekte." dedi.

Doğan, çalışmalara destek veren ekiplere teşekkür etti.

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