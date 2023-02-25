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Türkiye ve Azerbaycan orduları, yaraları sarmak için omuz omuza

AA

Türkiye ve Azerbaycan orduları, yaraları sarmak için omuz omuza

KAHRAMANMARAŞ (AA) - SİNAN USLU - Kahramanmaraş'ta kurulan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Seyyar Sahra Hastanesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki askeri hekimler, omuz omuza çalışarak depremzedelerin yaralarını sarıyor.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi önünde 19 konteyner ve 21 çadırdan oluşan MSB Seyyar Sahra Hastanesinde alanında uzman askeri hekimler, yardımcı sağlık çalışanı, idari ve teknik personel olmak üzere toplam 70 personelle depremin ilk günlerinden itibaren vatandaşlara sağlık hizmeti veriliyor.

Hastanede yaklaşık 2 bin hasta muayene edildi, 85 cerrahi müdahale yapıldı.

Her türlü acil tıbbi müdahalenin yapılabildiği acil servis, ameliyathane ve hasta koğuşu ile eczanenin bulunduğu hastanede tıbbi tanıya yönelik laboratuvar, seyyar röntgen cihazı, ultrasonografi cihazı da bulunuyor.

Hastanede Azerbaycan'dan 12'si askeri hekim ve 8'i hemşire olmak üzere 20 personel, TSK bünyesindeki sağlık personeliyle ortak çalışma yürütüyor.

- "TSK ile görev yapmaktan gurur duyuyoruz"

MSB Seyyar Sahra Hastanesinde görev yapan Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinden Tabip Üsteğmen Mağrur Memmedov, AA muhabirine, depremin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

"Herkes gelmek istiyordu. Bize nasip oldu, biz geldik." diyen Memmedov, depremin acısını tüm Azerbaycanlıların yüreklerinde hissettiğini belirtti.

TSK'nın depremin ardından bir günde sahra hastanesi açtığını ifade eden Memmedov, "Onlarla görev yapmaktan gurur duyuyoruz. Türk ordusu, Allah'ın ordusu, ölene kadar onlarla çalışmaktan gurur duyacağız. 7/24 TSK'nın doktorlarıyla görevimizin başındayız." diye konuştu.

Depremzedelere soğukkanlılıkla odaklandıklarını dile getiren Memmedov, "İnsanların ellerini, kollarını nasıl kurtaracağız, tüm aklımız oradaydı. Bir gözümüz ağlıyordu, bir gözümüz de işimizdeydi. Ben konuşuyorum ama buradaki tüm askeri hekimlerimizin büyük emeği var." ifadelerini kullandı.

- "Allah dostluğumuzu, kardeşliğimizi bize unutturmasın"

TSK ile çalışmaktan her zaman gurur duyduklarını vurgulayan Memmedov, şöyle devam etti:

"Eğitimimin büyük kısmını Gülhane'de aldım. Bir ömür vefa borcum var. Allah bize böyle günler göstermesin, daha güzel günler için birbirimize koşalım. Kardeşin kardeşe borcu olmaz, teşekkür beklemez, bahane yapmaz. Herkes teşekkür ediyor ama bize teşekkür etmeye gerek yok. Biz farklı insanlar değiliz. Bu, ölene kadar bizim görevimiz.

Türkiye ile Azerbaycan etle tırnak gibi, iki kardeş, aynı babanın iki oğlu. Her ikisi de ulu. Biz bir millet, iki devletiz. O kadar çok söylenecek güzel söz var ki Allah dostluğumuzu, kardeşliğimizi bize unutturmasın. 1918'de Nuri Paşa Azerbaycan'a geldi, o gün bağlarımız daha da sağlamlaştı, kardeşliğimizi tekrarladık. O gün bugündür biz de bunu hiçbir zaman unutmayacağız."

- "Onları görünce ağladım"

MSB Seyyar Sahra Hastanesinde sağlık hizmeti alan Kahramanmaraşlı depremzede 68 yaşındaki Kifayet Engizek, depremin yaşandığı gün üşütüp hasta olduğunu, daha sonra tedavi için sahra hastanesine geldiğini kaydetti.

Hastanedeki askeri hekimlerin kendisine çok iyi baktığını anlatan Engizek, "Her hizmetimizi yapıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim ne muratları varsa versin." dedi.

Azerbaycan'dan yardıma gelen askeri doktorları görünce ağladığını belirten Engizek, "Oradan bize yardıma gelmişler. Çok sağ olsunlar. Allah onlardan razı olsun, Rabbim tırnaklarına taş değdirmesin." şeklindeki görüşlerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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