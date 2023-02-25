Kübalı doktorlardan Türkiye'ye övgü ve teşekkür

KAHRAMANMARAŞ (AA) - GAZİ NOGAY - Depremlerin ardından yardım için Kahramanmaraş'a gelen Kübalı doktorlar, Türkiye'nin sağlık sisteminden ve kendilerine gösterilen misafirperverlikten övgüyle söz etti.

Küba'dan 12 Şubat'ta Türkiye'ye gelen 32 kişilik sağlık ekibi, Sağlık Bakanlığı ve AFAD'ın koordinasyonuyla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Yörük Selim Polikliniği ile Elbistan'daki bir sağlık ocağında görevlendirildi.

Çocuk, kadın doğum, genel, ortopedi, acil ve yoğun bakım doktorları ile paramedik, hemşire, anestezi uzmanı ve psikologdan oluşan ekip, görevlendirildikleri tesislere getirilen depremzede yaralılara sağlık hizmeti verdi. Kübalı heyet ayrıca bazı köylerde sağlık taraması gerçekleştirdi.

Ekip sorumlusu Juan Carlos Dupuy Nunez, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Küba olarak Türkiye'ye yardım elini uzatmak istediklerini söyledi.



Kahramanmaraş'a geldikleri andan itibaren hemen göreve başladıklarını, ilgilendikleri vakaların büyük çoğunluğunun depremden doğrudan etkilenen vatandaşlar olduğunu ifade eden Nunez, ayrıca deprem nedeniyle kötüleşen, kronik rahatsızlıkları bulunan hastalarla ilgilendiklerini anlattı.

Türk doktorlarla müdahale ettikleri vakalar da olduğunu dile getiren Nunez, "Şu ana kadar 1000'in üzerinde hastaya müdahale ettik. Aile hekimleri ve uzman hekimlerimizin de baktığı yüzlerce vaka var. Hemşirelerimiz de 2 bin 500'e yakın vaka gördü." dedi.

Türkiye'nin sağlık sisteminin çok iyi durumda olduğuna dikkati çeken Nunez, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin çok büyük ve geniş bir sağlık sistemi var. Hem birinci hem ikinci basamak hizmetlerinde hem de doktorlar ve paramedikler seviyesinde birbirimizle çalışma ve fikir alışverişi yapma imkanımız oldu. Türk sağlık personelinin çok yüksek düzeyde profesyonel olduğunu gördük. Bunun sayesinde buradaki görevimizi de başarıyla yaptık. Bu, büyük ve çok sayıda insanı etkileyen bir afet. Türk sağlık çalışanlarının ve sisteminin müdahalesi de bu ölçüdeydi. Uluslararası yardıma Kübalı doktorlar olarak katılma şansı elde ettiğimiz için müteşekkiriz. Bize burada gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Türk halkına ve devletine teşekkür ederiz. Aldığımız karşılık bizim için çok değerliydi. Ne kadar süre gerekirse o kadar burada olacağız."

- "Bizim için onurdu"

Acil ve yoğun bakım uzmanı Jorge Rodriguez Salas da kente gelir gelmez yoğun bakım servisinde çalışmaya başladığını, hastanedeki Türk meslektaşlarının günlerdir evine gitmeden hastalarla ilgilendiğini söyledi.

Birlikte çalıştıkları doktor ve tercümanların kendilerine çok destek olduğunu vurgulayan Salas, "Şartsız şekilde buradaki herkese elinden geldiği kadar yardım etmek için çok hazır bir ekiple karşılaştık. Yoğun bakımda ne Türk ne Kübalıydık, insanlık olarak birlikte çalıştık. Ulusal şairimiz Jose Marti'nin dediği gibi, vatan bütün insanlıktır. Afetler insanların hem en iyi hem de en kötü taraflarını ortaya çıkarır. Bu durum içimizdeki en dayanışmacı, en hassas yanımızı ortaya çıkardı. Bize güvendiğiniz ve yardım etmemize izin verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bu, bizim için onurdu." ifadelerini kullandı.

Çocuk doktoru Alemy Pared ile kadın doğum uzmanı Lucia Cardona Gari ise hem Türk doktorların hem de Türk halkının her yerde kendilerini tebessüm ve misafirperverlikle karşıladığını kaydetti.

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