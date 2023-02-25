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Kahramanmaraş'ta depremzedeler için Sosyal Destek Hattı devreye girdi

AA

Kahramanmaraş'ta depremzedeler için Sosyal Destek Hattı devreye girdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere hizmet vermesi amacıyla oluşturulan Sosyal Destek Hattı, devreye girdi.

Dulkadiroğlu Kaymakamlığında hizmete giren çağrı merkezinde depremzedelere barınma, hasar tespiti, sosyal yardım, tahliye, taşınma gibi konularda destek veriliyor.

Sosyal Destek Hattı Sorumlusu Hilal Çamaş, AA muhabirine, çağrı merkezinde vatandaşların ihtiyaçlarına hızlıca çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Cep telefonlarına gönderilen mesajla depremzedelere merkezin çalışmalarının bildirildiğini dile getiren Çamaş, "Vatandaşların doğrudan muhatap, sorunlarına çözüm bulabilecekleri, barınma, beslenme, enkaz kaldırma, hasar tespiti gibi başlıklarda çalışmalar sürdürüyoruz. Doğrudan ilgili birimlere yönlendirerek hızlı ve verimli planlama süreci yürütmeye çalışıyoruz." dedi.

Vatandaşların taleplerini alıp onları bilgilendirdiklerini anlatan Çamaş, "Amacımız bölgedeki vatandaşlarınızın mümkün mertebe sorunlarına hızlı çözüm almaları sağlamak, onları mağdur bırakmamak. Merkezde çalışanların çoğu Samsun'dan gönüllü olarak gelerek buradaki vatandaşlara destek olmaya çalışıyor." diye konuştu.

Merkezde gönüllü görev alan Türkçe öğretmeni Kenan Demirtaş ise devlete ve millete hizmet etmek için gönüllü olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın her türlü talebini almak için burada çalışıyoruz. İsteklerini kayda aldıktan sonra ilgili birimlere yönlendiriliyor." diye konuştu.

Gönüllülerden din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Hatice Çelebi de daha çok yıkım kararı verilmiş binalardaki eşyaların nakli için talep aldıklarına işaret ederek, "Birilerine ulaşabiliyor olmak, dertlerini anlatıyor olmak onlara moral veriyor." ifadesini kullandı.

Depremzedeler, Sosyal Destek Hattı'na "0344 232 01 25" nolu telefondan ulaşabiliyor.

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