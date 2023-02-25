Marmara ve Düzce depremlerini yaşayan berberden Kahramanmaraş'taki afetzedelere destek

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖMER ÜRER/EMRE AYVAZ - 17 Ağustos 1999'da Marmara ve 12 Kasım 2022'de Düzce depremlerini yaşayan erkek kuaförü Serdar Gündüz, "asrın felaketi"nin ardından Kahramanmaraş'a gelerek yardım faaliyetlerinde bulunuyor.

Düzceli 43 yaşındaki erkek kuaförü Serdar Gündüz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente geldi. Kent merkezine bağlı köyler ile Pazarcık ilçesine giden Gündüz, yanında getirdiği tıraş malzemeleriyle yaklaşık 20 gündür berbere gidemeyen çocukları tıraş ediyor.

Evleri yıkılan vatandaşları ziyaret eden Gündüz, geçmişte yaşadıklarını, depremden sonraki süreçleri anlatarak, yaşanan afetin acısını az da olsa dindirmeye çalışıyor.

Düzce Berberler, Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Serdar Gündüz, AA muhabirine, özellikle kırsalda yaşayan gençleri tıraş etmek için kente geldiğini söyledi.

Kırsalda yaşayanların kuaföre uzak olduğunu belirten Gündüz, "Elimizden geldiği kadar burada kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz. Depremi en iyi biz biliriz. Çünkü 1999 Marmara ve Kasım 2022'de depremi fazlasıyla yaşadık. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz de mesleki olarak buradayız." diye konuştu.

Pazarcık'a bağlı Osmandede Mahallesi'nde oğlunu tıraş ettiren Günsel Uzungün de depreme uykuda yakalandıklarını anlattı.

Sarsıntı durur durmaz evden çıktıklarını dile getiren Uzungün, "Yardımlar geliyor, sağ olsunlar. Çocuklarımız tıraşa gidemiyorlardı. Çocuklarımızı tıraş etti, teşekkür ederiz." dedi.

Tıraş olan 15 yaşındaki afetzede Ozan Uzungün de depremden dolayı berbere gidemediklerini belirtti. Uzungün, "Serdar ağabey Düzce'den geldi, bizi tıraş ediyor. Teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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