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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Azerbaycanlı genç depremzedelere yardım için çalışıyor

AA

Kahramanmaraş'ta yaşayan Azerbaycanlı genç depremzedelere yardım için çalışıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Üniversite eğitimi için geldiği Kahramanmaraş'a yerleşen 30 yaşındaki Azerbaycanlı Tural Şahbazlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere yardımcı olmak için çaba harcıyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrenim görmek için 2012'de kente gelen Şahbazlı, mezun olduktan sonra da Kahramanmaraş'ta kaldı.

Kahramanmaraş-Azerbaycan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığı da yapan Şahbazlı, depremin ardından afetzedelerle yardım için gelen vatandaşlarına yol gösteriyor.

Şahbazlı, AA muhabirine, depremin ilk dakikalarından itibaren Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinin kendilerine ulaştığını, kentte yaşayan Azerbaycanlıları ülkelerine tahliye etmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Aynı anda Azerbaycan'dan da yardım ekiplerinin yola çıktığını belirten Şahbazlı, "Türkiye ile Azerbaycan, iki devlet bir millettir. Azerbaycan'dan 760 kişilik arama kurtarma personeli, doktorlar ile askerlerin bulunduğu ekip kente geldi. İki sahra hastanesinde acil cerrahi müdahale bölümü ve ayakta tedavi kısmı ile çalıştılar." dedi.

Depremin ilk günü kendisinin de arama kurtarma çalışmalarına katıldığını anlatan Şahbazlı, "Rabb'ime şükürler olsun ki 17 kişiyi kurtarmak nasip oldu. 4 kişinin de maalesef cansız bedenini çıkardık. 11 yıldır bu şehirdeyim, bu şehrin ekmeğini yiyip suyunu içtik. Bir nebze de olsa fayda sağlamak adına tahliyeleri gerçekleştirdikten sonra burada kaldım. Elimizden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Bizlere emanet edilen yardımları yerine ulaştırmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Azerbaycan yardım ekibinin Türkiye'de dil konusunda sıkıntı yaşamadığını dile getiren Şahbazlı, "Türkçe'miz aynı. Kriz merkezi çok yoğun oluyor. Buradaki arkadaşlarımız yoğun şekilde mesai harcıyor. Biz de onların yetişemediği noktalarda devreye giriyoruz, eksiklerini gidermek adına çalışma yapmaya gayret ediyoruz. Bağlantılarımızı kullanarak depremzedelere fayda sağlamak için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahbazlı, ateşin sadece düştüğü yeri yakmadığını vurgulayarak, "Bu ateş Çin'den, Japonya'dan Azerbaycan'a, Kırgızistan'a tüm dünyayı yaktı. İnşallah bu yaraları en kısa sürede birlikte saracağız." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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