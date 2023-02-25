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Güney Koreli öğrenciler, geçen yıl festival için geldikleri Elbistan halkını zor günlerinde unutmadı

AA

Güney Koreli öğrenciler, geçen yıl festival için geldikleri Elbistan halkını zor günlerinde unutmadı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - DURMUŞ GENÇ/TEZCAN EKİZLER - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde geçen yıl düzenlenen festivale kültürlerini tanıtmak için gelen Güney Koreli öğrenciler, depremin ardından çadır kentlerde yaşayan Elbistan halkının soğuk kış günlerinde üşümemeleri amacıyla aralarında topladıkları parayla aldıkları bir kamyon kömürü ilçeye gönderdi.

Güney Koreli öğrenciler, Elbistan Belediyesinin daveti üzerine geçen yıl temmuz ayında ilçede düzenlenen festivale katıldı. Program kapsamında ilçedeki yaşıtlarıyla bir araya gelerek sanatsal ve kültürel aktivitelerde yer alan öğrenciler, ilçe halkının gönlünü fethetti.

Güney Koreli gençler, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremin ikincisinin merkez üssünün Elbistan olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

Elbistan halkının üzüntülerini paylaşmak için aralarında yardım toplayan Güney Koreli öğrenciler, topladıkları parayı Elbistanlılarla tanışmalarını sağlayan İstanbul merkezli Uluslararası Dostluk ve Sanat Derneğine gönderdi.

Dernek Başkanı Keunso Kim ve Genel Sekreter Sevilay Akbaş, çadırlarda yaşamlarını sürdüren depremzedelerin soğuk havalarda üşümemesi için Kayseri'de bulunan depodan temin ettikleri bir kamyon kömürü Elbistanlılara dağıttı.

Güney Koreli öğrencilerin geçmiş olsun dileklerini iletmek için Elbistan'a gelen dernek üyeleri, çadır kentte yaşayan vatandaşlara ve çocuklara hediyeler de verdi.

- "Türk milleti ile gururu duyuyorum"

Keunso Kim, AA muhabirine, Güney Koreli öğrencilerin geçen yıl geldikleri Elbistan'da hoş vakit geçirdiklerini, iki ülke arasında kültür elçiliği yaptıklarını söyledi.

Koreli gençlerin 3 gün boyunca Türk yaşıtlarıyla biraya gelerek çok iyi vakit geçirdiklerini belirten Keunso Kim, şunları kaydetti:

"Elbistan'da yaşanan depremi duyan Kore'deki öğrencilerimiz bizi arayarak geldikleri şehre yardım etmek istediklerini iletti. İlk gönderdikleri parayla bir kamyon kömür alarak bölgede dağıttık. Kore'de giyim, ayakkabı ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan 10 ton yardım malzemesi toplandı. En kısa sürede buraya yollayacaklar. Ben bu şehirde herkesin depremden etkilendiğini gördüm ve çok üzüldüm. İnsanların, Türk milletinin hep birlikte bu sıkıntıdan çıkmak için çalıştığını gördüm ve çok memnun kaldım. Herkes birlikte olunca ne kadar büyük sıkıntı olursa olsun bu sıkıntıların hemen çözüleceğine inanıyorum ve Türk milleti ile gururu duyuyorum. Biz de elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun."

- "Bu zor günleri aşacağız çünkü biz çok güçlü bir milletiz"

Uluslararası Dostluk ve Sanat Derneği Genel Sekreteri, Geleceğimiz Gün Işığı Eğitim ve Oyun Odası Gönüllüleri Kurucusu Sevilay Akbaş da önceki yıllarda Elbistan'da önemli çalışmalar yaptıklarını, kent halkıyla çok iyi ilişkilerinin olduğunu söyledi.

Depremde Elbistan'ın büyük yara aldığını ve bu zor günlerde vatandaşların yanında olmak için bölgeye geldiklerine işaret eden Akbaş, şunları dile getirdi:

"Yaşadığımız bu olaylar içimizi o kadar acıttı ki hep birlikte 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük ve depremin ikinci günü acil yardımları alarak hemen ilçeye geldik. Daha sonra bölgede havaların çok soğuk olması nedeniyle Kore'deki öğrencilerin yardımlarıyla toplanan paralarla alınan kömürleri buraya getirdik. Umuyorum ki yürekleri ısıtacağız. Biliyorum ki biz bu kötü günleri hep beraber aşacağız. Biz çok güçlü bir milletiz. Sadece millet olarak değil, dünyanın da gözü bizim üzerimizde. Bütün dünyanın, yüreklerinde insan sevgisi olan bütün insanların Elbistan için, tüm Türkiye için çalıştıklarını ve dua ettiklerini biliyorum. Bu zor günleri aşacağız çünkü biz çok güçlü bir milletiz."

Akbaş, Uluslararası Gençlik Vakfı (IYF) gönüllü öğrenci ve öğretmenlerinin de katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Gülen Yüzlü Çocuklar Kurucusu Hülya Erdoğan da depremin ardından büyük üzüntü duyduğunu ve bölge halkı için elinden geldiğince bir şeyler yapmak amacıyla çalıştığını söyledi.

Depremden etkilenen ve çadırlarda yaşamlarını sürdüren çocukların yüzlerini bir nebze güldürmek için toka, taç ve bileklik yaptığını, onları dağıtmak üzere geldiğini belirten Erdoğan, "Onları bir nebze mutlu edebilirsem, yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilirsem ben de mutlu oluyorum. İnşallah bu günler de geçecek." dedi.

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