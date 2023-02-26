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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kübalı doktorlar, depremler sonrasında binlerce kilometre uzaktan yardıma koştu

AA

Kübalı doktorlar, depremler sonrasında binlerce kilometre uzaktan yardıma koştu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TEZCAN EKİZLER/DURMUŞ GENÇ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Küba'dan Kahramanmaraş'a gelen doktorlar, afetzedelere sağlık hizmeti veriyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden sonra afetzedelerin yaralarının sarılması için yürütülen çalışmalara bir destek de Kübalı doktorlardan geldi.

12 Şubat'ta Kahramanmaraş'a gelen 32 kişilik sağlık ekibi, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Yörük Selim Polikliniği ile Elbistan'ın Büyük Yapalak Mahallesi'ndeki sağlık ocağında görevlendirildi.

Kübalı doktorlar, tercüman aracılığıyla muayene ettikleri hastaların sağlığına kavuşması için fedakarca görev yapıyor.

- "Türk milletine destek vermek için geldik"

Depremde büyük hasar gören Elbistan'a 20 kilometre uzaklıktaki sağlık ocağında gönüllü olarak görev alan sağlıkçılardan oluşan ekibin sorumlusu Juan Carlos Dupuy Nunez, AA muhabirine, depremzedelere destek olmak istediklerini belirtti.

Bir çevirmen eşliğinde çalışmak üzere sağlık ekibini bölgede görevlendirdiklerini ifade eden Nunez, "Türk milletine destek vermek için geldik. Burada Küba'daki sağlık çalışanlarının yardımsever, hümanist ve dayanışmacı tarafını gösteriyoruz. Böyle zor bir durumda yardımcı olabilmek gurur verici." dedi.

- "Bizi okyanuslar, kıtalar ayırsa da aramızda birçok bağ var"

Kübalı hekim Alexander Bera da depremden etkilenen vatandaşlara sağlık hizmeti vermek için gönüllü olarak kente geldiklerini belirtti.

Bölge halkıyla aralarında çok farklı bir bağ oluştuğunu anlatan Bera, "Her ne kadar bizi okyanuslar, kıtalar ayırsa da aramızda birçok bağ var. Biz bunu gönülden hissediyoruz. Burada bulunduğumuz süre boyunca kendimizi kardeşlerimizin arasındaymışız gibi hissettik. Bir aile gibi hissettik. Özellikle halk bize çok fazla sevgi gösterdi. Gerçekten bizi çok iyi ağırladılar." ifadelerini kullandı.

- "Kübalı doktorlar, dünyanın öbür ucundun bize şifa dağıtmaya geldi"

Mahalle sakinlerinden Nergis Kelir ise çocuğunun rahatsızlanması üzerine sağlık ocağına geldiğini, Kübalı hekimleri görünce şaşırdığını söyledi.

Kübalı hekimlerin sunduğu sağlık hizmetinden memnun olduğunu belirten Kelir, "Kübalı doktorlar, dünyanın öbür ucundun bize şifa dağıtmaya geldi. Çok gurur verici bir şey. Allah razı olsun, çok mutlu olduk." diye konuştu.

Ali Kılınç, kendisini muayene eden Kübalı doktorun tercüman aracılığıyla kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunmasından etkilendiğini ve çok duygulandığını belirtti.

Türkiye'nin her afette ihtiyacı olan devletlerin yanında olduğunu dile getiren Kılınç, "Depremden sonra da tüm dünya yanımızdaydı. Allah onlara böyle bir acı göstermesin. Onları burada görmek bizim için büyük bir sevinç." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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