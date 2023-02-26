Deprem yardımları kırsaldaki üreticilerin kapısına kadar götürülüyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER/TUNAHAN AKGÜN - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan temel ihtiyaç malzemeleri ile tarımsal destek ürünleri, üreticilerin kapısına kadar götürülerek, teslim ediliyor.

Depremlerin ardından kentte bulunan Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü kampüsleri, lojistik destek merkezine dönüştürüldü.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen temel ihtiyaç malzemeleri ile tarımsal destek ürünleri, ekiplerce tasnif ediliyor. Paketlenen ürünler, veteriner ve ziraat mühendislerinden oluşan 124 ekip tarafından il genelinde 717 kırsal mahallede bulunan üreticilere dağıtılıyor.

- "3 bin 500 ton civarında yemi çiftçilerimizin kapılarına bıraktık"

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Gezginç, AA muhabirine, depremlerin kentte tarım sektörünü de etkilediğini söyledi.

Bakanlık yöneticileri ve personeli olarak depremden iki saat sonra Kahramanmaraş'a ulaştıklarını ifade eden Gezginç, "O andan itibaren de tarım, şehir ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili ne yapılması gerekiyorsa elimizden gelen desteği sunmaya çalıştık. Bu süreçte yaklaşık 3 bin 445 personelimiz sahada görev yaptı." dedi.

Gezginç, deprem bölgesine ciddi lojistik desteklerinin olduğunu dile getirerek, iş makinesi ve iş gücü anlamında da çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yaklaşık 1125 alet ekipmanla sahaya koştuklarını belirten Gezginç, "Sadece iş makinesi anlamında bakarsak Devlet Su İşleri adına 850 civarında iş makinemiz var. 100'den fazla da Orman Bölge Müdürlüğü adına iş makinemiz sahada arama kurtarma faaliyetlerinde bulundu." diye konuştu.

Gezginç, çalışmaları insani yardım ve tarımsal destek kapsamında sürdürdüklerini ifade etti.

"Bize farklı kanallardan gelen, en çok da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bakanlık çalışanlarının destekleriyle gelen her türlü ihtiyaç malzemesini çiftçilerimizin kapılarına kadar ulaştırdık. 3 bin 500 ton civarında yemi bizzat çiftçilerimizin kapılarına bıraktık. Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET) kayıtlarına göre bir haftalık yemlerini hesap edilmesi suretiyle çiftçilerimizin kapılarına teslim ettik." diyen Gezginç, zarar tespitlerinde ahırı ve ağılı yıkılanları da belirlediklerini belirtti.

Gezginç, ihtiyacı olan çiftçilere 150 bin metrekare branda, 400 civarında çadır ve 11 bin ton odun yardımında bulunduklarını anlatarak, bu işlemlerin yürütülmesi esnasında arama kurtarma ve ambulanslar dahil çalışmalarda akaryakıt desteğini Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünden sağladıklarını aktardı.

Depremlerin hemen ardından Bakanlık personeli ve diğer illerdeki organizasyonlar aracılığıyla haberleşerek üreticilerin ihtiyaçlarının belirlenerek temin edildiğini belirten Gezginç, "Çok ciddi sayıda eşya ve gıda malzemesi geldi. Bunları 124 ekibimizle her köydeki üreticilerin kapılarına ulaştırdık, ulaştırmaya da devam ediyoruz. İnşallah bir an önce bu sıkıntıları atlatırız." şeklinde konuştu.

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