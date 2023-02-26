Kahramanmaraş'ta afeti yaşayan aile, aynı kaderi paylaşanlarla ekmeğini paylaştı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - SİNAN USLU - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan Bilal ve Zöhre İper çifti, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar görmeyen evlerinin kapısını depremzede ailelere açtı.

Pazarcık'a 22 kilometre uzaklıktaki Kizirli Mahallesi'nde ikamet eden 50 yaşındaki Bilal İper, ilk depremin ardından ilçe merkezine giderek evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşları evlerine davet etti.

Oturdukları tek katlı evleri hasar almayan İper çifti, afetin ilk günlerinden itibaren 15 kişiye kapılarını açtı, onları yuvalarında ağırladı.

Bilal İper, AA muhabirine, depremi sağ salim atlattıktan sonra mahalledeki komşularının durumunu kontrol ettiğini söyledi.

- "İnsan insana lazım"

Mahallesinde olumsuz bir durumun olmadığını gözlemledikten sonra arkadaşlarıyla iletişime geçmeye çalıştığını anlatan İper, "Ne olup bittiğini öğrenmek için Pazarcık'a vardık. Her taraf toz duman içindeydi, kargaşa vardı." dedi.

Birçok ailenin durumunun içler acısı olduğunu gördüklerini dile getiren İper, tanımadığı insanları evlerine davet ettiğini belirtti.

Ganidağlı, Bozağaoğlu ve Doğan ailelerinden 15 kişiyi evinde misafir ettiğini ifade eden İper, "Onları birkaç gün barındırdıysak ne mutlu bize. Keşke daha fazlasını yapabilseydik. İnsan, bu tür şartlarda birbirine ihtiyaç duyuyor. İhtiyaç duyulduğu yerde insan insana lazım. İnsanları en azından psikolojik olarak rahatlattık." dedi.

Eşi 47 yaşındaki Zöhre İper de ailelere evlerini açmanın huzurunu yaşadığını dile getirerek, "Keşke ölmeselerdi, herkesi misafir ederdim. Beraber içtik, beraber yedik. Aile gibiydik." ifadelerini kullandı.

- "Bizi bağırlarına bastılar"

Eşi, çocukları, kardeşi ve annesiyle İper ailesinin evinde misafir olan İbrahim Mesut Ganidağlı (50), depreme 6 katlı binanın 5. katında yakalandığını belirtti.

Ganidağlı, evlerin yıkılışını, insanların bağırma seslerini, binadan gelen sesleri duyduklarını anlatarak, "Nihayetinde kendimizi dışarı atabildik. Evimiz hasar aldı ama Allah'a şükür ayakta kaldı. Dışarı çıktık, ne yapacağımızı bilmiyorduk. Aklıma kadim dostum Bilal Bey geldi. Çocuklarım, teyzemler, komşularım, yaklaşık 15 kişiyi alıp buraya geldik. Bizi bağırlarına bastılar." diye konuştu.

Bir hafta boyunca aile ortamında yaşadıklarını dile getiren Ganidağlı, sıcak yemek yediklerini, güvenli bir ortamda uyuduklarını ifade etti.

Ganidağlı, sığınabilecek bir yer bulmanın, şefkatli, merhametli insanları görmenin önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bilal Beye, eşine ve çocuklarına çok teşekkür ediyorum. Belki evimizde görmediğimiz izzet-i ikramı burada gördük. Allah razı olsun. Şu anda burada güven içinde, onların destekleriyle ayaktayız. Keşke bu tür insanların sayısı artsa. Keşke birçok insan 'Evim yuvan olsun.' dese."





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