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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası Demokratlar Birliği depremzedelerin yardımına koştu

AA

Uluslararası Demokratlar Birliği depremzedelerin yardımına koştu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TEZCAN EKİZLER / DURMUŞ GENÇ - Genel merkezi Almanya'da bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından büyük hasarın oluştuğu bölgelerde afetzedelerin yardımına koşuyor.

UID Genel Başkan Yardımcısı Ali Kılınç, Elbistan'da AA muhabirine, UID'de sivil toplum kuruluşlarından sorumlu birim başkanı olarak görev yaptığını söyledi.

Depremin ardından genel merkezin bulunduğu Almanya'dan gönderilen yardımların Türkiye'ye ulaştırılması için koordinasyon çalışması yaptıklarını anlatan Kılınç, "Depremin üçüncü günü buraya geldim. İlk işimiz Sivas'tan buraya çorba yetiştirmek, Kayseri'nin Tomarza ilçesinden ekmek getirmek oldu." dedi.

Daha sonra ilçede yaşam alanının en büyük ihtiyaç olduğunu gördüklerini aktaran Kılınç, hemen çevre illerden ve yakın yerlerden tedarik ettikleri konteynerleri kurarak vatandaşların sıcak bir ortamda yaşaması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Kılınç, Elbistan'da kurdukları aşevinde yaklaşık 2 bin kişiye yemek çıkardıklarını, ilçede kalanların sıcak bir ortamda konaklaması için de 80 yatağın bulunduğu konteyner evleri ilçeye getirdiklerini anlattı.

- Avrupa'daki derneklerle işbirliği yapıldı

Depremin ardından Türk Kızılay, AFAD, Londra UK Karahasanlılar Derneği, Avrupa Karahasanlılar Federasyonu ve Elbistanlı Karahasanlılar Sosyal ve Kültür Yardımlaşma Derneği ile ortak çalışmalara imza attıklarını dile getiren Kılınç, şunları kaydetti:

"Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, İslahiye, Pazarcık ve Osmaniye bölgelerindeki bütün arkadaşlarımızla koordine halde çalışıyoruz. Mesela Bosna Hersek'ten bugün 6 bin iç çamaşırı geliyor. Hemen biz anında o iç çamaşırlarının hangi bölgelerde lazım olduğunu tespit edip yönlendirmelerimizi oraya doğru yapıyoruz. Dün İsveç'ten bir ekibimiz geldi. Getirdikleri malzemeleri Adıyaman'da daha çok ihtiyaç var diye Adıyaman'a yönlendirdik. Burası koordinasyon merkezi durumuna dönüştü. Yurt dışından gelen yardımlarımızı yardımın cinsine göre ihtiyaç olan yerlere yönlendiriyoruz."

Ali Kılınç, bölge halkının normal yaşantılarına dönmesi için çaba gösterdiklerini, bu kapsamda yardım çalışmalarının da devam edeceğini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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