Kahramanmaraş'ta günde 45 bin ton enkaz kaldırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta günde 45 bin ton enkaz kaldırılıyor

AA

Kahramanmaraş'ta günde 45 bin ton enkaz kaldırılıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER / TUNAHAN AKGÜN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte devam eden enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında günlük yaklaşık 45 bin ton moloz, hafriyat sahalarına dökülüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğü ekiplerince şehrin farklı noktalarında yıkılan binaların enkazlarının kaldırılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

DSİ'ye ait kamyon, ekskavatör ve dozerler günün erken saatlerinden itibaren müdürlük kampüsünden hareket ediyor. Kentte yıkılan binaların enkazı, iş makineleri aracılığıyla kamyonlara dolduruluyor.

Molozlar kamyonlarla belirlenen hafriyat sahalarına taşınıyor. Güvelik güçlerinin de bulunduğu alanda sahadaki diğer iş makineleri tarafından düzeltme çalışması gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin hafriyat sahasında yaptıkları döküm çalışması dron ile havadan görüntülendi.

DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, AA muhabirine, bölge müdürlüğü kampüsünün depremin ilk saatlerinden itibaren bir lojistik üs olarak kullanıldığını söyledi.

Ekiplerin şu anda enkaz kaldırma faaliyetlerine devam ettiğini ifade eden Doğru, "Bu minvalde yaklaşık 500-550 iş makinesiyle şehirdeki enkazı belirlenen yerlere taşıyoruz. Şu anda iki döküm sahası var. Günlük yaklaşık 45 bin ton civarı bir enkazı bu döküm merkezlerine naklediyoruz. Bir kamyon günde hemen hemen 8 sefer yapabiliyor. Şu anda 300 kamyonumuz var. 2 bin 400 seferlik bir döküm gerçekleşiyor." diye konuştu.

- "1-1,5 ay içinde şehrin tüm enkazını kaldırmış oluruz"

Yıkılacak binalarla ilgili işlemlerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütüldüğünü ifade eden Doğru, müdürlük olarak lojistik destek kapsamında depremin ilk anından itibaren 2 milyon litrenin üzerinde yakıt harcandığını belirtti.

Doğru, "Bu bulunduğumuz kampüste aynı zamanda tüm operatörlerin barınma ihtiyacını da karşılıyoruz. Vardiyalı bir sistem uyguluyoruz. Vardiyalı bir sistemle çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 1-1,5 ay içinde şehrin tüm enkazını kaldırmış oluruz." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'taki metal mutfak eşyası üreticileri zor günleri el birliğiyle aşmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki metal mutfak eşyası üreticileri ...
Kendi TIR´ıyla Hollanda´dan Elbistan´a yardım getirdi
YEREL HABERLER Kendi TIR´ıyla Hollanda´dan Elbistan´a yardım getirdi
(Görüntülü)KONTEYNERDEN SINIF KURAN ÖĞRETMEN ÇİFT, DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERİ SINAVA HAZIRLIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)KONTEYNERDEN SINIF KURAN ÖĞRETMEN ÇİFT, ...
(Görüntülü) DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK VE ADIYAMAN GÖLBAŞI&#039;NDA ZİYARETLERDE BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, ...
(Görüntülü) DEPREMDEN SONRA İLK NİKAH; KAHRAMANMARAŞLI ÇİFT ÇADIRKENTTE EVLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDEN SONRA İLK NİKAH; ...
Depremden sonra ilk nikah; Kahramanmaraşlı çifti çadırkentte evlendi
YEREL HABERLER Depremden sonra ilk nikah; Kahramanmaraşlı çifti ...
(Görüntülü)BAKAN ÇAVUŞOĞLU, TÜRKOĞLU&#039;NDAKİ KOORDİNASYON MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN ÇAVUŞOĞLU, TÜRKOĞLU'NDAKİ ...
Çadır kentin "can dostları"
YEREL HABERLER Çadır kentin "can dostları"
Türk Kızılay gönüllüsü yabancı öğrenciler deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katılıyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay gönüllüsü yabancı öğrenciler deprem ...
Uluslararası Demokratlar Birliği depremzedelerin yardımına koştu
YEREL HABERLER Uluslararası Demokratlar Birliği depremzedelerin ...
Kahramanmaraş'ta afeti yaşayan aile, aynı kaderi paylaşanlarla ekmeğini paylaştı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta afeti yaşayan aile, aynı kaderi ...
Kahramanmaraş'ta depremzedeler için mobil gözlük istasyonu kuruldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzedeler için mobil gözlük ...
(Görüntülü)- AZERBAYCANLI HEKİMLERDEN DUYGULANDIRAN MESAJ
YEREL HABERLER (Görüntülü)- AZERBAYCANLI HEKİMLERDEN DUYGULANDIRAN ...
(Görüntülü) BAKAN AKAR FUAR ALANI VE ATATÜRK PARKI&#039;NDA ÇOCUKLAR İÇİN KURULAN OYUN ÇADIR ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN AKAR FUAR ALANI VE ATATÜRK ...
Kübalı doktorlara tercüman olmak için İspanya'dan geldi
YEREL HABERLER Kübalı doktorlara tercüman olmak için İspanya'dan ...
Depremde ölen baba, çocuklarını ve eşini kendini siper ederek kurtarmış
YEREL HABERLER Depremde ölen baba, çocuklarını ve eşini kendini ...
Bakan Akar'dan, Kahramanmaraş'ta sahra hastanesi ziyareti (2)
YEREL HABERLER Bakan Akar'dan, Kahramanmaraş'ta sahra hastanesi ...
Deprem yardımları kırsaldaki üreticilerin kapısına kadar götürülüyor
YEREL HABERLER Deprem yardımları kırsaldaki üreticilerin kapısına ...
Ebrar Sitesi'nde düşen pencerenin oluşturduğu yaşam alanı sayesinde enkazdan kurtuldular
YEREL HABERLER Ebrar Sitesi'nde düşen pencerenin oluşturduğu yaşam ...
Devlet ve milletin el ele verdiği Elbistan'da yaralar hızlı şekilde sarılıyor
YEREL HABERLER Devlet ve milletin el ele verdiği Elbistan'da yaralar ...
(Görüntülü) BAKAN AKAR, MSB SEYYAR SAHRA HASTANESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN AKAR, MSB SEYYAR SAHRA HASTANESİNDE ...
Kübalı doktorlar, depremler sonrasında binlerce kilometre uzaktan yardıma koştu
YEREL HABERLER Kübalı doktorlar, depremler sonrasında binlerce ...
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ&#039;TAKİ ENKAZ 1,5 AYDA KALDIRILACAK
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ'TAKİ ENKAZ 1,5 AYDA ...
Kahramanmaraş´taki enkaz 1,5 ayda kaldırılacak
YEREL HABERLER Kahramanmaraş´taki enkaz 1,5 ayda kaldırılacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.