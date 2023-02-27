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Kahramanmaraş'taki metal mutfak eşyası üreticileri zor günleri el birliğiyle aşmayı hedefliyor

AA

Kahramanmaraş'taki metal mutfak eşyası üreticileri zor günleri el birliğiyle aşmayı hedefliyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - FUAT KABAKCI - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından metal mutfak eşyası sektörü üreticileri, işletmelerin yeniden ayağa kalkması ve üretime devam edilmesi için el birliğiyle çalışıyor.

6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma işlemleri sürerken iş dünyası da yaralarını sarmak için harekete geçti.

Kentte imalat ve ihracat alanındaki büyüklüğüyle binlerce kişiye istihdam sağlayan ve tencere, çaydanlık gibi küçük ev eşyalarının üretildiği mutfak eşyaları sektörü temsilcileri de afetten etkilenen işletmelerden malların çıkarılarak güvenli alanlara taşınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sektör, işletme ve fabrikaların yeniden ayağa kalkabilmesi amacıyla omuz omuza çaba harcarken ağır hasır alan iş yerlerinin üretime devam edebilmesi için yeni projelerin uygulamaya alınmasını hedefliyor.

- "Bu şehri ayağa kaldıracağız"

Kahramanmaraş'taki Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Asilsoy Mutfak Eşyaları Genel Müdürü Mehmet Yunus Asilsoy, AA muhabirine, söz konusu sektörün imalat alanında tekstilden sonra ikinci sırada bulunduğunu söyledi.

Kentte bu alanda büyük firmalar ve yatırımlar olduğunu ifade eden Asilsoy, "Sektörde 30 binin üzerinde istihdamımız var. Bu alanda dünya sıralamasında ilk 5'teyiz. Kahramanmaraş, Türkiye'de imal edilen mutfak eşyasında, küçük ev aletleri, paslanmaz çelik, teflon, çatal, kaşık, bıçak gibi araç gereçlerde toplam imalatın yüzde 80'ini karşılar ama Rabb'imizden gelen bir afet, bizim hatalarımızdan kaynaklanan binaların yanlış yapımı ve imar kurallarına uymamanın bedeli ağır oldu. Şu anda sanayimiz deprem afetinden etkilenmiş durumda. Bu vatan bizim, bu şehir bizim. Allah'ın izni, devletimizin desteği ve milletimizin gayretiyle bu şehri ayağa kaldıracağız." dedi.

Yetkililerin sektörün toparlanması konusunda kendilerinden proje istediğini belirten Asilsoy, şöyle konuştu:

"Ben de Mehmet Yunus Asilsoy olarak burada depremden zarar gören meslektaşlarımı toparladım. Çevremizde yıkılmamış yerler ve atıl olmayan işlevsel birkaç projeye ilişkin bilgileri devletimize sunduk. Yetkililer hemen işe koyuldular. Bununla alakalı ciddi çalışmalar yapılıyor. Geçici de olsa imalatımıza başlamak, sonrasında da kalıcı yerlerimizde üretim ve istihdamı devam ettirmek istiyoruz. Şu anda devlet her gün burada, biz bunu görüyoruz."

- "Kalifiye elemanlarımızın şehrimizi terk etmesini istemiyoruz"

İhtiyaç duydukları kalifiye insan gücünün yetişmesinin yıllar aldığına dikkati çeken Asilsoy, sektörün kendi elemanını usta-çırak usulüyle yetiştirdiğini ve Kahramanmaraş'ı bu alanda güçlü kılanın kalifiye elemanlar olduğunu söyledi.

Asilsoy, söz konusu çalışanlara ilişkin endişesini şu sözlerle anlattı:

"Tek kaygımız, meslektaşlarımızın, bu işin duayeni olanların İstanbul'a gitmeleri, sermayenin ve sanayinin Kahramanmaraş'ta kalmamasıdır. Bu sektörde istihdam ettiğimiz kalifiye elemanlarımızın başka sektörlere kayarak şehrimizi terk etmesini istemiyoruz. Bunlar bizim için çok büyük bir kayıp olur. Çünkü Kahramanmaraş'ta sektörü dünya çapında sıralamaya sokan bu kalifiye elemanlar ve sektörümüzün altyapısıdır."

- "Önceliğimiz makinelerimizin enkaz altından kurtarılması"

İşletmelerdeki makine ve kalıp tezgahlarının enkazdan çıkarılması için yetkililerin ihtiyaca göre vinç ve kepçe başta olmak üzere çeşitli iş makineleri gönderdiğini vurgulayan Asilsoy, "Şu an birinci önceliğimiz can güvenliğinin sağlanarak makinelerimizin enkaz altından kurtarılması." ifadesini kullandı.

Asilsoy, bunun yanında makinelerin yerleştirileceği yeni yerler konusunda yetkililerle görüştükleri bilgisini vererek, "Bunlar belki birkaç ay zaman alacağa benziyor. Bunlar da çözüldüğünde buradaki sanayimizin neredeyse yarıya yakınına geçici bir çözüm, bir alternatif bulmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- Depremden etkilenmeyen firmalar imalata devam ediyor

Depremden etkilenmeyen mutfak eşyaları imalatçılarının üretime devam ettiğini vurgulayan Asilsoy, afetten etkilenenlerin sektörün yüzde 30'unu bulduğunu, yüzde 70'inin zarar görmediğini ve faaliyetine devam ettiğini dile getirdi.

Asilsoy, "Aşağı yukarı 1000 ile 5 bin metrekare alan yerlerde iş yapan meslektaşlarımız zarar görmüş durumdalar. Sektörümüzün, demoralize olmadan ayağa kalkacağına inanıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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