Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta esnaf dükkanlarını açmaya başladı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - SERDAR AÇIL - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, diğer taraftan esnaf, hasar görmeyen binalardaki iş yerlerini açmaya başladı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin meydana geldiği Kahramanmaraş'ta, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Yer yer moloz yığınlarının bulunduğu kentte, Devlet Su İşlerine (DSİ) bağlı yaklaşık 2 bin çalışan, 761 iş makinesiyle yıkılan binaların enkazını kaldırırken, diğer yandan da esnaf, hasar görmeyen binalardaki iş yerlerini açıyor.

- "Vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz"

Kadir Paşa Bulvarı'nda fırın işleten İbrahim Kahveci, babasını depremde kaybettiğini, cenaze töreninin ardından iş yerini açıp vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi.

Kahveci, "Çok büyük bir felaket yaşadık. Herkes gibi bizim de kayıplarımız var. Maraş'ımıza faydamız dokunsun diye fırınımızı açtık. Vatandaşlar da bize dua etti." dedi.

Kentin en işlek yerlerinden biri olan Trabzon Bulvarı'nda yöresel gıda ürünleri satan bir iş yerinde çalışan Ali Körmen ise depremin ardından temizlik yapıp iş yerini açtıklarını ifade etti.

Körmen, "Herkese geçmiş olsun. Burada tüm vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz, onların hizmetindeyiz." diye konuştu.

Mevlana Mahallesi'nde tüp bayisi olarak hizmet veren Şahin Akpınar da vatandaşların mağdur olmaması için iş yerini açtıklarını belirtti.

Akpınar, "Mahallemizde çok sayıda bina ve iş yeri hasar gördü. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Bizim de akrabalarımızdan enkaz altında kalanlar oldu. 22 yıldır burada esnafım. Vatandaşlar zor durumda kalmasın, mağdur olmasın diye depremin ardından iş yerimizi açtık. Hem hayır kazandık hem ticaretimizi yaptık." sözlerini sarf etti.

- "Esnaf dükkanını açacak ki hayat normale dönecek"

Ahmet Uncu Caddesi'ndeki iş yerinde lastik tamirciliği yapan Hasan Tunç ise çok büyük bir deprem yaşandığını dile getirerek, bir daha böyle bir afetin yaşanmaması dileğinde bulundu.

Tunç, "Burada vatandaşlara hizmet veriyoruz. Esnaf dükkanını açacak ki hayat normale dönecek. Kimse içine kapanmayacak." ifadesini kullandı.

Motosikletinin lastiğini tamir ettiren Yakup Eser de kentte birçok yeri gezdiğini, ancak iş yerlerinin kapalı olduğunu anlatarak, Hasan Tunç'un iş yerinin açık olduğunu görünce aracının lastiklerini tamir ettirme fırsatı bulduğunu kaydetti.



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