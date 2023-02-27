Kahramanmaraş'ta kırsal mahallelerdeki depremzedelere helikopterle yardım taşınmasına devam ediliyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kırsal ve dağlık mahallelere helikopterlerle yaşam malzemesi taşınmasına devam ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurt içi ve dışından gönderilen yardımlar, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nden havalanan helikopterlerle Pazarcık ilçesindeki kırsal mahallelerdeki afetzedelere ulaştırılıyor.

Bölgedeki Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de helikopterlerle getirilen yaşam malzemelerinin depremzedelere ulaştırılmasında görev alıyor. Ekipler, bölgede depolanan malzemelerin güvenliğini de sağlıyor.

Ayrıca kırsal mahallelerde yaşayan hasta ve yaşlılar da helikopterlerle hastanelere taşınıyor.

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