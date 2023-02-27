Depremde eşini ve oğlunu kaybeden DSİ personeli acısını kalbine gömüp işinin başına geçti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - VEYSEL ALTUN - Kahramanmaraş'ta depremde eşini ve oğlunu kaybeden, bir oğluyla enkazdan kurtarılan DSİ personeli Atilla Örnek, acısını hafifletmek ve çalışmalara destek vermek için görevini sürdürüyor.

Depreme Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşadıkları apartmanın dördüncü katında yakalanan 58 yaşındaki 5 çocuk babası Örnek, enkaz altında kalan eşi Gülcan ve 19 yaşındaki oğlu Zeki Fırat'ı kaybetti.

Atilla Örnek ve 17 yaşındaki oğlu Ali Osman Örnek ise saatler sonra enkazdan kurtarıldı.

DSİ 20. Bölge Müdürlüğünde sondaj personeli olarak çalışan Örnek, depremden 6 gün sonra acısını kalbine gömerek, çalışmalara katkı sunmak için görevinin başına döndü.

Enkazdan kurtarılan oğlu ve yetişkin diğer 3 çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Örnek, taktığı eşinin fularını bir an olsun boynundan çıkarmıyor.

- "Bu acı benimle mezara kadar gidecek"

Atilla Örnek, AA muhabirine, deprem anında namaz kılmak için uyanık olduğunu söyledi.

Sarsıntıyla evlerinin yıkıldığını belirten Örnek, "Bina, kolonlarının kırılmasıyla kaydı ve çöktü. Eşim ve tıp fakültesi öğrencisi oğlumu kaybettim." dedi.

Örnek, oğlu Ali Osman'ın 6 saat, kendisinin ise 10 saat sonra enkazdan kurtarıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Depremden 6 gün sonra görevime döndüm. Devlette çalışan bir insan olarak elimizden geldiği kadar faydalı olmak için çaba harcadık. Bizim hizmet etmemiz gerekiyor. Şu anda ülkemin bizim gibi insanlara ihtiyacı var. Gidip yasımı tutacağım diye bir kaide yok. Çalıştığım, birilerine yardımcı olduğum, ülkeme faydalı olduğum zaman daha mutlu olduğumu düşünüyorum. Mesleğimi seviyorum onun için bugün buradayım. Ülkemi, halkımı seviyorum. Acı dinmez, bu benimle yaşayacak. İnsanların sorunlarını çözdüğüm zaman acılarım biraz hafiflemiş olacak. Şunu da biliyorum; bu acı benimle mezara kadar gidecek. Bununla yaşamayı öğrenmem lazım. Çok sevdiğim 4 çocuğum, bir torunum var. Allah var, gam yok."

Örnek, depremden önce mutlu bir aile yaşantılarının olduğunu, eşinin taktığı fuları boynundan çıkarmadığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

"Mekanı cennet olsun. Bütün haklarımı ona helal ediyorum. Fuları o takmıştı, çok severdi beni. Ben de kendisini çok severdim. Mümkün oldukça benimle kalmasını istiyorum." diyen Örnek, çalışmaya devam edeceğini belirtti.

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