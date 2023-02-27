Depremzede çocuklar gezici kütüphanede moral buluyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Konya'dan Afşin'e gönderilen gezici kütüphaneden faydalanan depremzede çocuklar, kitap okuyup, çeşitli etkinliklere katılıyor.

Konya İl Halk Kütüphanesi'nin gezici tırı, içerisindeki çok sayıda kitap ve eğitim materyaliyle Afşin'deki depremzede çocuklara destek oluyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü yanına kurulan çadır kente konuşlanan gezici kütüphaneye gelen çocuklara, kitap okuma, boyama gibi çeşitli etkinliklerin yanı sıra sinevizyon ve çizgi film gösterileriyle depremin acısı unutturulmaya çalışılıyor.

Depremi yaşayan çocuklara moral ve destek olmaya çalıştıklarını belirten gezici kütüphanede görevli Erkan Bozoğlu, "Kütüphaneye gelen çocuklarımız burada kitap okuyor, okuma yazma bilmeyen çocuklarımıza gönüllü ablalarımız hikaye kitapları okuyor." dedi.

Kütüphanede çocukların güzel vakit geçirdiğini dile getiren Bozoğlu, "Her gün kütüphaneye gelen çocuklarımızla bağ kurmaya çalışıyoruz. Resimler yapıp oyunlar oynuyoruz. Depremin acılarını silmeye ve onları bir nebze de olsun rahatlatmaya çalışıyoruz. Depremden önce de gezici kütüphanemiz aktif olarak Konya ve ilçelerinde bu hizmeti çocuklarımıza veriyordu." diye konuştu.

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