Kahramanmaraşlı esnaf, lokantasını depremzedeler için tahsis etti

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş esnafından 70 yaşındaki Yılmaz Hacıbeyoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedelere yemek yapılması için lokantasını bölgede yardım faaliyeti yürüten derneğe tahsis etti.

Maraş Çarşısı esnafından Hacıbeyoğlu, iki lokantasından birini afetzedeler için günde 1000 kişilik yemek pişiren Can Veren Eller Derneği'ne açtı.

Hacıbeyoğlu, AA muhabirine, millet ve devletin el ele vererek bu zorlukları aşacağına inandığını söyledi.

Depremden etkilenen illerde resmi kurumlar ve sivil toplum örgütlerinin üç öğün yemek dağıttığını aktaran Hacıbeyoğlu, kendisinin de iki dükkanından birini depremzedelere yemek veren derneğe tahsis ettiğini belirtti. Hacıbeyoğlu, "Şu anda sabah, öğlen ve akşam günlük en az 1000 kişiye yemek veriliyor." dedi.

Fakir bir ailenin çocuğu olarak yokluğu çok iyi bildiğini anlatan Hacıbeyoğlu, herkesi elinden geldiğince depremzedelere destek olmaya davet etti.

Hacıbeyoğlu, hayatı normale döndürmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Biz de lokantamızı açtık. Kirada iki dükkanım vardı, ikisi de yıkıldı. Devletimiz sağ olsun. Devletimiz bir gün orayı ayağa kaldırır. Can kaybım yok. Bu acılar unutulur, herkes hayatına devam eder inşallah." diye konuştu.



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