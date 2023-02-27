Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar çizgi film izleyerek eğlendi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner kentte, çocuklar için çizgi film gösterimi yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İstiklal Üniversitesi Karacasu Kampüsü içinde oluşturulan konteyner kentte, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Çocukları bir nebze de olsa depremin etkilerinden uzaklaştırmak amacıyla çizgi film gösterimi gerçekleştirildi.

Patlamış mısır eşliğinde çizgi film izleyen çocuklar, keyifli vakit geçirdi.

Öte yandan, konteyner kentteki yetkilileri ile bölgede görev yapan psikososyal destek ekipleri etkinlik öncesinde çocuklarla bir araya geldi.

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